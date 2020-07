Ze heeft een nieuw album, is verloofd met haar grote liefde én ze is in verwachting van haar eerste kindje. Toch is het leven van Katy Perry niet altijd rozengeur en maneschijn. In een interview met het Canadese radiostation SiriusXM CBC doet de zangeres een boekje open over de donkere periode na de breuk met haar verloofde Orlando Bloom.

Na de relatiebreuk raakte Katy in een diep dal. “Mijn carrière ging alleen maar omhoog, omhoog en omhoog, tot daar een kleine verandering in kwam.” Haar vorige album, Witness, deed het slecht in de verkoop. “Ik zat echt in zak en as, want zowel mijn privéleven als mijn carrière hadden net een zware deuk gehad. Als je er als buitenstaander naar kijkt, is het verschil niet groot, maar voor mij was het gigantisch,” aldus de zangeres. “Ik had zoveel van mezelf gegeven. Ik was helemaal gebroken.”

Diep dal

“Ik had zo hard gewerkt. En ik had 100% gegeven in mijn relatie. Maar toch liep het allemaal fout, en ik had lange tijd niet het gevoel dat het beter zou worden.” Na de breuk met Orlando Bloom verwachtte Katy dat ze zich wel beter zou voelen na het uitbrengen van een nieuw album, maar ze kreeg niet de bevestiging die ze wilde. “En dus crashte ik. Ik overwoog om uit het leven te stappen.”

Thirsty popster

Ze onthult wat ervoor gezorgd heeft dat ze dat níet deed. “Dankbaarheid heeft waarschijnlijk mijn leven gered. Als ik dat niet had gevonden, was ik verdronken in mijn eigen verdriet en had waarschijnlijk gesprongen. Als het echt heel moeilijk wordt, dan blijf ik zeggen ‘ik ben dankbaar’, ook al heb ik een klotebui. Het was zo belangrijk voor me om te breken zodat ik mijn heelheid op een compleet andere manier kon vinden. Ik werd meer dimensionaal nadat ik niet langer leefde als een thirsty popster.”

Hormoonschommelingen

Katy gaf eerder al eens aan zich door de vele hormoonschommelingen bij vlagen depressief te voelen. Gelukkig voor Katy kwam ze weer op haar pootjes terecht. Ze verzoende zich met Orlando, en de twee verwachten nu hun eerste kindje, een dochter. Haar nieuwe muziek doet het veel beter dan de singles op haar vorige album. “Ik ben blij dat ik me heb kunnen vasthouden aan hoop”, zegt ze daarover. “Er is altijd licht aan het eind van de tunnel.”

Wanneer Katy precies is uitgerekend, is niet bekend. Eerder zij ze wel dat ze de baby ‘ergens deze zomer’ verwachten.

Worstel je met gedachten over zelfmoord? Neem contact op via 113.nl of bel 0900-0113.

Bron: Glamour | Beeld: Brunopress