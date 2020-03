Katy Perry is zwanger en dat maakt ze op spectaculaire wijze bekend

Baby Fever! Katy Perry en Orlando Bloom verwachten hun eerste kindje. En dat heeft de zangeres weer eens op spectaculaire wijze bekendgemaakt. Donderdagochtend werd haar nummer Never Worn White gelanceerd en in de bijbehorende videoclip was al een behoorlijke baby belly te zien.

Eerder werd al gespeculeerd over een mogelijke zwangerschap, nadat de 35-jarige zangeres woensdag een fragment voor de videoclip deelde op Instagram.

Babybuik

In de clip van vier seconden was Perry te zien met twee handen stevig rond haar buik. Overduidelijk dus. Donderdagochtend bracht Perry de volledige video uit, waarin ze de geruchten toch echt bevestigt. Op Instagram gaf Katy Perry dan eindelijk het verlossende woord: ‘Laten we zeggen dat het een drukke zomer wordt’, aldus de zangeres.

Orlando Bloom

De zangeres heeft sinds 2016 een relatie met de 43-jarige acteur Orlando Bloom. Vorig jaar verloofde het stel zich op Valentijnsdag, maar het aanzoek ging niet helemaal van een leien dakje. Als verrassing had Bloom een – jawel – helikoptervlucht geregeld. Maar toen Orlando de ring uit zijn jas wilde pakken ging het mis. Het doosje van de ring was iets te groot, waardoor hij het niet meer uit zijn zak kreeg. ‘Hij scheurde zijn jaszak en stootte de champagnefles met z’n elleboog omver’, vertelde ze bij Jimmy Kimmel Live! Bloom heeft uit zijn eerdere huwelijk met model Miranda Kerr al een zoontje van negen jaar, Flynn.

Bron: Nu.nl | Beeld: GettyImages