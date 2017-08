Kedeng kedeng, miauw miauw! Je kunt straks meerijden met een kattentrein

Katten, wie houdt er niet van? En daarom worden ze steeds vaker ingezet om alledaagse dingen leuker te maken. Zo kun je al een kopje koffie drinken met pluizig gezelschap in het kattencafé en sommige katten hebben zelfs een baan als stressverminderaar op kantoren. Maar wat nou als ze zelfs het leed dat forenzen heet kunnen verlichten?

In Japan gaat vanaf 10 september een heuse kattentrein rijden. In het plaatsje Gifu (een stad in de gelijknamige prefectuur in centraal Japan) kun je een kaartje kopen voor de Cat Café Train, en tweeënhalf uur knuffelen met je medepassagiers. De katten komen allemaal uit een kattencafé in de buurt dat ook dient als opvang.

Purrfect

Het doel van de trein is dat de katten uiteindelijk geadopteerd worden door de passagiers. Maar als je liever geen Japanse kat importeert, zijn de katten alsnog blij met het gezelschap. Kaartjes kosten 2,970 yen (23 euro) en zijn inclusief lunch en onbeperkt knuffelen. Laten we hopen dat de NS dit idee binnenkort overneemt.

Bron The Culture Trip | Beeld Shutterstock