Nooit meer een kledingcrisis dankzij deze tips

Heb jij ook last van het ‘closet-full-of-clothes-but-nothing-to-wear-syndroom’? Je hebt een kast vol met kleren, maar de inspiratie om het leuk te combineren is ver te zoeken. Je hebt geen idee wat je aan moet trekken, maar shoppen is budgettechnisch geen goed idee. Geen paniek, wij staan je bij. Vijf tips.

Tip 1: opa

Bij modebloggers tot op de catwalk bij onder andere Gucci: de geruite-oversized-blazer zie je overal en is hét item voor deze winter. Wie begon met deze trend? Nee, niet de Britse fashionista’s. Jouw eigen opa! Breng snel een bezoekje aan je lieve grootvader, en duik stiekem zijn kast in.

Tip 2: de weggeefwinkel

Ja ze bestaan echt, winkels waar alles gratis is. Neem daarom je kleding die je niet meer draagt mee naar een weggeefwinkel en ruil het in voor andere, toffe items. Neem hier een kijkje voor een weggeefwinkels bij jou in de buurt.

Tip 3: sjaaltjes

Sjaaltjes zijn er niet alleen voor om je nek. Think out of the box. Knoop er eens eentje in je haar of gebruik ‘m als een ceintuur. Deze kleine veranderingen kunnen je outfit meteen oppimpen.

Tip 4: je vriend

Waarom oversized sweaters kopen als je ook in de kast van je vriend kan kijken? Als je bij je opa al een leuk item kunt vinden, dan moet het bij hem zeker lukken.

Tip 5: DIY

Een goedkope en leuke manier om je oude kleding een nieuw leven in te blazen is door ze zelf op te pimpen. Zet bijvoorbeeld nieuwe knopen op je blouse of maak van die ene rok een top. Het enige wat je nodig hebt is een schaar, naald, draad en eventueel wat accessoires. Makkelijker kan het niet, toch?

Voor nog meer inspiratie kun je een kijkje nemen op Pinterest.

Beeld iStock