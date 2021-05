Kelly Clarkson covert hit Davina Michelle: ‘Ik vind dit fantastisch’

De carrière van Hollands trots Davina Michelle kreeg een kickstart doordat ze een nummer coverde van P!nk. Haar uitvoering van ‘What about us’ werd bekeken door de zangeres zelf, wat zorgde voor een directe faam. Inmiddels heeft ze zelfs de status bereikt dat grote sterren háár muziek coveren. Niemand minder dan Kelly Clarkson verraste namelijk met een cover van Davina’s ‘Liar’.

En dat niet alleen, ook laat de Amerikaanse zangeres weten compleet fan te zijn van de zangkunsten én muziek van Davina.

Droomstart zangcarrière

Dat het coveren van bekende muziek haar goed afging, dat weten we inmiddels wel. De Rotterdamse Davina was door haar filmpjes op Youtube al te zien in het programma De beste zangers en mocht zelfs in het voorprogramma van P!nk herself staan. Met haar album bewijst de 25-jarige ook nog eens een kei te zijn in het maken van eigen nummers, en dat ontging ook Kelly Clarkson niet.

Dit is de cover waar het allemaal om te doen is:

Liar

De Amerikaanse zangers, die haar faam vergaarde door mee te doen aan Idols in de tijd dat het programma nog leuk was, coverde Davina’s ‘Liar’. Davina reageert op Instagram stories: ‘Oh mijn God, jongens. Ik kom er net achter dat Kelly Clarkson mijn nummer heeft gecoverd in de The Kelly Clarkson Show. Ik vind het helemaal fantastisch, dankjewel Kelly, ik hoop dat je het een mooi nummer vindt!’

Davina zelf coverde op haar beurt Kelly’s nummer ‘Since u been gone’. En ook dat is wederom een parel van een cover.

