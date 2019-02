Het houdt niet op: R. Kelly zou in 2008 de rechtszaken tegen hem hebben gemanipuleerd

Veertien aanklachten! In 2008 is R. Kelly vrijgesproken van veertien aanklachten wegens kinderporno omdat hij en zijn juridisch team getuigen hebben bewerkt. ‘Ze hebben de rechtszaak gemanipuleerd,’ zegt de Amerikaanse advocaat Michael Avenatti, die al maanden bezig is met onderzoek naar de zanger, op Twitter.

Lees ook:

De advocaat van de tegenpartij weet het zeker: ‘R. Kelly zit binnenkort achter de tralies’

‘We hebben substantieel bewijs dat getuigen zijn geïntimideerd, dat er met bewijsmateriaal is geknoeid en dat getuigen zijn bedreigd en omgekocht,’ beweert Avenatti, die eerder pornoactrice Stormy Daniels vertegenwoordigde in haar rechtszaak tegen Donald Trump. De R&B-zanger, die al jaren onder vuur ligt vanwege vermeend misbruik van vrouwen en minderjarige meisjes, werd in 2008 onschuldig bevonden omdat er onvoldoende bewijs was.

Sekstape

Wat misschien nog wel schokkender is, is dat de advocaat te kennen geeft dat er nieuw bewijsmateriaal tegen R, Kelly is opgedoken. Het zou gaan om een tot nu toe onbekende sekstape van de zanger met een minderjarig meisje. Op deze tape zou te zien zijn hoe de zanger het minderjarige meisje seksueel misbruikt.

We have now uncovered how R Kelly was able to gain his acquittal in 2008: We have discovered substantial evidence that he and certain enablers engaged in systematic witness intimidation, evidence tampering, physical threats, and payments to witnesses. They rigged the trial. — Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) 18 februari 2019

Update: We have become aware of the existence of a third tape, that allegedly shows further acts of sexual abuse of an underage girl by R Kelly, which we are presently working to recover and turnover to law enforcement. — Michael Avenatti (@MichaelAvenatti) 16 februari 2019

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.