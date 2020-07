Kelly Rowland voelde zich achtergesteld door Beyoncé: ‘Ik martelde mezelf’

Kelly Rowland (39) had jarenlang het gevoel dat ze in de schaduw stond van haar voormalige Destiny’s Child-collega Beyoncé (38). Dat verklapt de zangeres in een aflevering van ‘The Voice Australia’. ‘Ik zou liegen als ik zei dat het me nooit gestoord heeft.’ ‘Ik martelde mezelf’

In het programma is Kelly Rowland mentor van Chris Sebastian. Die naam klinkt je misschien niet bekend, maar z’n oudere broer Guy slaagde er vorig jaar al in om The Voice Austria te winnen. Dat legt een serieuze druk op de schouders van Chris, zo gaf hij toe aan Kelly. ‘Ik ken het gevoel’, antwoordde ze. ‘Kun je je voorstellen hoe het is om in een groep te zitten met Beyoncé? Ik martelde mezelf’, bekende de zangeres, die tussen 1997 en 2005 samen met Beyoncé (en later ook Michelle Williams) in de meidengroep Destiny’s Child zat.

Identiteit

Rowland vertelt dat ze het heel lastig vond om in die periode haar eigen identiteit te leren kennen. Ze worstelde naar eigen zeggen over haar kleding maar ook over de stijl van haar liedjes.’Ik had gedachten als: ik kan deze jurk niet dragen omdat ze zullen zeggen dat het op Beyoncé lijkt. Of: ik kan zo’n lied niet zingen omdat het te veel op Beyoncé lijkt. Ze gaan ons sowieso vergelijken.’

Storend

‘Ik zou liegen als ik zei dat het me nooit gestoord heeft’, voegde Kelly eraan toe. ‘Dat is onzin. Als ik heel eerlijk ben speelde dat een heel decennium lang mee op de achtergrond. Het zat constant in m’n achterhoofd.’ In 2005 ging de groep uit elkaar en besloten Kelly, Beyoncé en Michelle als solo-artiesten verder te gaan. In 2013 en 2018 kwam de groep weer even bij elkaar toen Beyoncé optrad tijdens de Super Bowl en op Coachella.

Vergelijken

In het verleden liet Kelly zich al eens uit over de vergelijkingen met Beyoncé, sinds haar kindertijd al een van haar beste vriendinnen. ‘Het gaat er niet om dat ik haar niveau moet bereiken’, zei ze toen. ‘Ik wil m’n eigen niveau behalen. De wereld zou maar saai zijn als we allemaal hetzelfde zouden doen. En ik wil helemaal niet op haar niveau staan. Ik wil mijn eigen niveau, net zoals Michelle dat wil. Ik vind het absurd dat mensen ons vergelijken.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief?