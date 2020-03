Kelly Weekers: ‘Denken dat een vrouw een man nodig heeft om te bereiken wat ze wil, is absurd’

Miss Nederland

‘Ik had mijn bachelor aan de universiteit al gehaald, was bezig met mijn master en was al Miss Nederland’, vervolgt Weekers. ‘Dat anderen denken dat een vrouw een man nodig heeft om te bereiken wat ze wil, is toch absurd? Je kunt zo veel zelf creëren.’

Op de vraag wie haar leven veranderende, antwoordt ze stellig: ‘Niemand. Dat deed ik zelf. Heel veel van wat ik nu heb, zette ik zelf neer. Ik hou ervan om de regie over mijn leven te pakken en verwacht ook nooit dat anderen iets voor me regelen. Het klinkt misschien cliché, maar je kunt het eigenlijk ook alleen maar zelf.’

Tweede kind

In december werd bekend dat Weekers en Ewbank hun tweede kind samen verwachten. De maand erop maakte de dertigjarige ondernemerscoach bekend dat het een meisje zou worden.

Bron: De Telegraaf | Beeld: Peter Smulders

