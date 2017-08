Ken je ‘success kid’ Sammy nog? Hij is nu tien jaar oud en zó ziet ie eruit

De naam Sammy Griner zegt je misschien niet zoveel, maar je hebt hem absoluut weleens voorbij zien komen op social media. De baby die een gebalde vuist maakt werd wereldberoemd nadat zijn moeder Laney een foto daarvan online plaatste. Dat is inmiddels tien jaar geleden.

Laney plaatste het grappige kiekje van haar zoon op Flickr om aan vrienden en familie te laten zien, maar al gauw ging de foto viral. Dat is ook niet gek: op het beeld lijkt het alsof de kleine Sammy zijn vuist balt omdat hem net iets is gelukt en dat bleek voer voor hilarische memes. Sindsdien gaat Sammy door het leven als ‘success kid‘. Grappig detail: in werkelijkheid maakte Sammy helemaal geen vuist, maar was hij zand aan het eten.

Groot geworden

Inmiddels is de schattige Sammy tien jaar oud. Een perfect moment om de wereldberoemde foto nog eens over te doen, vond Laney. Onderstaande foto plaatste ze op Twitter.

Exactly 10 years later and still the best Success Kid ever! #HappySuccessKidDay pic.twitter.com/q1UTxmO0fe — Laney Griner (@laneymg) 26 augustus 2017

Bron Libelle | Beeld Instagram, Flickr