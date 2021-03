Kendall Jenner (25) wil graag ‘snel’ moeder worden

In de Kardashian-Jenner clan weten ze maar al te goed wat rammelende eierstokken zijn. De zes broers en zussen hebben in totaal tien kinderen gekregen. Als het aan Kendall Jenner ligt, komt daar spoedig een elfde neefje of nichtje bij.

Kendall is op dit moment nog de enige Kardashian-Jenner-telg die niet moeder is. In een trailer van het twintigste en laatste seizoen Keeping up wit the Kardashians windt ze geen doekjes om haar kinderwens. In de trailer is te zien hoe Kendall de baby van familievriendin Malika Haqq vasthoudt. ‘Ik wil zo graag kinderen’, zegt het model. Gevolgd door het woord ‘snel’ om haar wens extra kracht bij te zetten.

Devin Booker

In 2018 verkondigde Kendall in een interview met Vogue dat ze graag rond haar 28ste, 29ste jaar moeder wil worden. Nu ze 25 is, lijken de rammelende eierstokken zich toch vroeger aan te dienen. Misschien heeft dat iets te maken met haar kersverse verkering met NBA-speler Devin Booker.

Draagmoeder

Ondertussen is ze niet de enige die bezig is met kinderen krijgen. Zus Khloé wil dochter True (2) graag een broertje of zusje geven. In dezelfde trailer praat ze met vriend Tristan Thompson over een potentiële draagmoeder. ‘Je vertrouwt je ongeboren kind aan een draagmoeder toe. Dat is gewoon eng’, zegt Khloé. Linksom of rechtsom: de kans dat Kris Jenner over een tijdje voor de elfde (en vast ook voor de twaalfde, en dertiende) keer oma wordt is groot.

