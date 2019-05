Kendall Jenner en de verrassende reden om haar relatie uit de schijnwerpers te houden

In tegenstelling tot de andere Kardashians houdt Kendall Jenner sommige dingen graag voor haarzelf. Zoals haar nieuwe boyfriend, basketballer Ben Simmons. Het 23-jarige model vertelt in een interview met de Australische Vogue waarom.

Heilig

‘Ik heb van mijn oudere zussen meegekregen hoe het is om op te groeien met alle ogen op je gericht. Daar heb ik van geleerd. Voor mij zijn een aantal dingen heilig: mijn vrienden en mijn relaties. En persoonlijk denk ik dat als je die te publiekelijk maakt, ze rommelig worden,’ aldus Kendall, die in februari haar relatie met de basketballer bevestigde toen ze te gast was in The Ellen Show.

Relatie

‘Ik ben nog heel jong en op deze leeftijd zijn relaties niet altijd super bepalend. Daarom wil ik er liever geen aandacht op vestigen, omdat je gewoon nog niet weet hoe het verder zal gaan. Een relatie is iets tussen twee mensen en op het moment dat je het wereldkundig maakt, begint het bij deze twee mensen mentaal te rommelen. Zodra iedereen het weet, hoor je al die meningen over je relatie en ik denk niet dat dat eerlijk is,’ zegt ze.

Jenner zegt dat ze tevreden is met haar besluit en wil zichzelf niet verder onder druk zetten. ‘Ik heb het gevoel dat als je dat eenmaal doet, het gewoon niet oprecht is en je denkt dat je op een bepaalde plek moet zijn als je dat niet hoeft te zijn. Iedereen heeft zijn eigen pad en zijn eigen manier van leven. Je twenties zijn voor het verpesten en het uitzoeken.’

Trouwen

Aan trouwen denkt Kendall in elk geval nog niet: ‘Misschien. Zeker niet nu, maar misschien komt er een dag dat ik dat wel wil.’

