Kendall Jenner heeft een nieuwe liefde – en ’t is ook een basketballer

Dat de Kardashians en basketballers een match made in heaven zijn, dat wisten we al. Niet dat het liefdesleven van de bekende zussen over rozen gaat, maar na Khloe heeft nu ook Kendall Jenner (25) haar hart verloren aan een sterspeler: Devin Booker (24).

En ja, het stel maakte hun prille liefde zelfs al bekend op Instagram. En als het Instagram official is, is het dus écht dikke mik.

Kendalls mannen

Kendall werd door de jaren heen al aan heel wat bekende mannen gelinkt. Zo zou ze een relatie hebben gehad met Nick Jonas, een fling hebben gehad met Asap Rocky, veel tijd hebben doorgebracht met Anwar Hadid en gedate hebben met Harry Styles. Na haar laatste lange fling met basketballer Ben Simons van 2018 tot 2019, is ze nu weer in love met een sportieveling. De gelukkige is niemand minder dan de succesvolle basketbalspeler Devin Booker.

Insta official

Terwijl Kendall Jenner haar liefdesleven zo goed als het gaat uit de schijnwerpers probeert te houden (een onmogelijke opgave wanneer je een realityster bent en 24/7 op de voet gevolgd wordt door paparazzi), maar toch deelde ze onlangs een foto op Instagram stories met Devin. En ja, de foto werd voorzien van een klein doch aanwezig wit hartje.

Samen

Het stel werd voor het eerst samen gespot in april 2020 in Arizona, en een maand later weer tijdens een etentje met zuslief Kylie Jenner. Een bron vertelt aan E! News: ‘Ze geeft er absoluut de voorkeur aan haar relaties zo privé mogelijk te houden, maar ze vindt hem leuk en ze is blij dat ze nu officieel een relatie hebben.’

Oh en fyi, Kendall did good. Want dit is de basketballer in levende lijve:

