Kendall Jenner onder vuur vanwege ‘plastische chirurgie’ bij hond

De Kardashian-family is vaak in opspraak als het gaat om dierenleed. Nu is het Kendall Jenner (24) die onder vuur ligt over het opvallende uiterlijk van haar hond. Het topmodel heeft een Dobermann-puppy, waarmee ze regelmatig op social media verschijnt. Maar de laatste foto van haar en de pup viel niet bepaal in goede aarde bij haar volgers en er wordt zelfs gesproken over plastische chirurgie. Jup. Bij haar hond.

Het viel haar fans namelijk op dat-ie er iets anders uitzag dan normaal. “Heb je de staart en de oren van je hond afgeknipt?'” vraagt een van haar volgers zich geschrokken af.

‘Plastische chirurgie’

De techniek achter het afknippen van de staart van de Dobermann heet ook wel ‘couperen’. Van nature is de staart nogal lang en gekruld en om het beestje ‘mooier’ te maken, wordt de staart vlak na de geboorte operatief verwijderd. Dit gebeurd ook bij de oren, zodat ze recht overeind blijven staan. Ook hier gaat het om het schoonheidsideaal bij de beestjes. Het hondje van Kendall lijkt beide ingrepen te hebben gehad, maar het topmodel kan op weinig steun rekenen.

Dierenleed of niet?

Zowel voor de oren als voor de staart worden verschillende redenen verzonnen om ze in te korten. Zo zou het beter zijn voor de gezondheid. Zo zou de staart van nature te dun zijn, waardoor hij sneller breekt. Ook zouden Dobermanns sneller een oorontsteking krijgen als de oren niet worden gecoupeerd. Toch gaat dat er niet in bij critici. “Het is voor de look en dat is de enige reden.”

Dit bericht bekijken op Instagram 🦌🦌 Een bericht gedeeld door Kendall (@kendalljenner) op 16 Apr 2020 om 6:57 (PDT)



Kardashian-honden

In Nederland zijn procedures van couperen illegaal, tenzij er een medische reden voor is zoals een tumor op de desbetreffende plek. De Kardashian-Jenner familie wordt vaker bekritiseerd als het gaat om dierenleed bij hun honden. Zo lijken ze steeds nieuwe honden in huis te nemen, waarna hun oude viervoeters opeens verdwenen zijn. Vreemd toch?

Bron: Instagram | Beeld: Getty