De gouden truc voor Instagram-stardom volgens influencer Kendra Bailey

Als de naam Kendra Bailey je niets zegt, is dat niet zo gek. Deze 19-jarige tiener uit Minnesota is pas sinds een aantal maanden op Instagram te vinden. Toch is één ding duidelijk: @_kendrabailey is here to stay.

100.000 volgers

Kendra heeft bijna 100.000 volgers op the gram, maar net als Rome is dit gigantische bereik niet binnen één dag gebouwd. Haar gouden tip? Geduld. Ze legt uit: ‘Ik kom uit Minnesota, dus ik had niet de makkelijkste start. Geen hotspots of veel creatieve mensen in de buurt. Mijn aantal volgers groeide naar mate ik meer foto’s ging posten, voornamelijk van mijn outfits en stijl. Ik probeerde mijn eigen stijl te ontwikkelen en dit te laten zien. Zo kreeg ik meer en meer volgers. Ik had een lange aanloop nodig voordat ik écht begon te groeien. Dat was toen ik echt mijn eigen stijl had gevonden.’

🖤✨ Dress: @fashionnova A post shared by Kendra Bailey (@_kendrabailey) on Aug 13, 2017 at 6:17pm PDT

Back home 🙃 A post shared by Kendra Bailey (@_kendrabailey) on Aug 9, 2017 at 5:33pm PDT

I AM MOANA OF MOTUNUI!🌺 A post shared by Kendra Bailey (@_kendrabailey) on Aug 1, 2017 at 8:31pm PDT

Bron Elite Daily | Beeld Instagram