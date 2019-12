VIVA’s vijf: 5x de leukste kerstcadeau’s

Elke week delen we in de rubriek VIVA’s Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week: 5x de leukste kerstcadeau’s.

Monopoly, Van Gogh museum editie

Het is een van de best verkochte en meest populaire bordspellen ter wereld. We hebben het natuurlijk over Monopoly!

Regelmatig verschijnen er speciale edities op de markt en we zijn dan ook verheugd dat Identity Games in samenwerking met het Van Gogh Museum, deze Van Gogh Museum Monopoly variant introduceert. De Van Gogh Museum Monopoly editie is vanaf nu verkrijgbaar voor €54,95 via de online museumshop van het Van Gogh Museum in een Nederlandse en een Engelse versie.

Hidden Cadeau Kalendar: de McSneaker

Ook dit jaar telt McDonald’s samen met haar gasten op uitermate feestelijke wijze de dagen tot kerstmis af met de populaire cadeau kalender. Wie de hidden calendar in de McDonald’s app bezoekt, maakt kans op de exclusiefste sneakers van Nederland: de McSneaker. Dit unieke paar is speciaal ontworpen door Vijz Bespokes, dat is gespecialiseerd in het maken van unieke custom made sneakers. De McSneaker wordt helemaal naar jouw voet en schoenmaat gecreëerd, zodat je supercool geschoeid het nieuwe decennium kunt binnenstappen.

Nederlands Kampioenschap Mens Erger Je Niet!

Haal het wereldberoemde familiespel Mens Erger Je Niet! uit de kast en begin vast te oefenen voor het Nederlandse Kampioenschap! Op zaterdag 25 januari nemen ruim 250 deelnemers van alle leeftijden het tegen elkaar op. Geïnteresseerden kunnen zich vooraf inschrijven via mensergerjeniet@droogpieren.nl of op de dag zelf in Emmeloord.

Rose Quartz Crystal Face Roller De Rose Quartz Crystal Face Roller verkoelt, verstevigt en ontvet de huid. Het perfecte kerstcaudeau voor iedereen die helemaal into huidverzorging zijn. Je rolt in de ochtend er even kort mee over je gezicht. Je kunt hem hier bestellen.

Posterboek van Zusss

Het posterboek van Zusss, is alijd een leuk cadeau-idee en het is ook helemaal niet duur. Het boek zit vol met leuke patroontjes en prachtige tekeningen voor aan de wand. Je maakt er sowieso iemand blij mee! Je kunt hem hier bestellen.

Beeld: Istock