All I Want For Christmas: zo maak je zelf kerstboomkaarsen

Je bent al in de weer geweest met gedraaide kaarsen, weet wat de trends zijn voor dit jaar, maar de feestdagen mogen natuurlijk niet overgeslagen worden. Zeker nu we zeer waarschijnlijk toch echt alleen zélf de gezelligheid in huis kunnen halen. Zo maak je zelf de gezelligste kerstboomkaarsen.

En ook dit is weer een kwestie kind kan de was doen. Tenminste: áls je goed de instructies volgt dan hè.

Kerstboomkaarsen maken

Je kunt gewoon aan de slag met kaarsen die je al in huis hebt, dus een tripje naar bijvoorbeeld een tuincentrum is zeker niet nodig. Nog wat groene exemplaren ergens in een kast? Helemaal perfect. Verder heb je wederom een kan nodig om ze in te verwarmen en een klein mesje. That’s it!

DIY Christmas Tree candle

Allereerst ga je – net zoals bij de twisted candles – je kaarsen dus eerst even soepel maken door ze in water van rond de 40 graden te stoppen. De temperatuur is hierbij heel belangrijk: te warm maakt dat je alleen nog wat was over hebt, te koud maakt dat je niet goed je vorm erin krijgt. Laat de kaars hier ongeveer 15 minuten in rusten.

Oh dennenboom

Vervolgens ga je met je mesje (zoals te zien in het filmpje) verschillende takjes maken. Hierbij kun je helemaal los: je kunt ervoor kiezen om het heel netjes te houden of juist speels te werk gaan. Zo is jouw dennenboom zeker te weten uniek in zijn soort én heb je in een mum van tijd leuke kerstversiering in huis. Laat die feestdagen maar komen!

Bron: NSMBL | Beeld: iStock