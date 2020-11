Sint eruit, kerst erin. Aanstaande zondag ‘mag’ het officieel: het huis Kerstklaar maken. Wat zijn de trends voor het versieren van de kerstboom dit jaar? Wij zetten de kerstboomtrends voor je op een rijtje.

Kleurrijk & vrolijk

In deze gekke tijden kunnen we wel wat extra kleur gebruiken. Misschien dat-ie daarom nu een trend is? De kleurrijke boom. Ga voor roze, groen, oranje, paars en geel en mix ‘m af met grappige hangers, zoals croissantjes, colaflesjes of andere items. Helemaal over de top? Kies dan voor gekleurde lampjes in plaats van de klassieke warm witte of witte variant.

Klassiek

Altijd goed en ook zeker dit jaar weer aanwezig: de klassieke boom. Rode ballen, warm witte lampjes en witte of gouden details. Iets extra’s? Ga voor een combinatie tussen rood en groen. Helemaal kerst én helemaal 2020.

Industrieel

Veel huizen zijn tegenwoordig industrieel ingericht, helemaal leuk als de kerstboom daarbij kleurt. Hoe je dat doet? Ga voor bronzen ballen en hang ‘m niet te vol. Vul aan met wat zwarte of grijze ornamenten, zoals kerstklokjes of dieren.

Thema

Ook helemaal goed dit jaar: een themaboom. Wat dacht je van ‘wilde dieren’ thema? Of een heuse wijnboom? Superstijlvol, uniek én een goede reden om nieuwe kerstversiering aan te schaffen.

Alternatieve boom

De laatste in het rijtje kerstboomtrends: de alternatieve boom. Geen klassieke echte of nepperd, maar een boom die nét even anders is. Niet zo puntig, niet zo vol, wel net zo feestelijk en handig voor als je wat kleiner woont.

