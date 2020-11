Kerstfilms kijken én ervoor betaald worden? Wij hebben jouw droombaan gevonden

Voor iedereen die dacht nooit de perfecte vacature tegen te gaan komen: wij hebben ‘m gevonden! Hele dagen kerstfilms kijken én ervoor betaald worden. Perfect, toch?

Reviews.org is namelijk op zoek naar iemand die 25 kerstfilms in 25 dagen wil bekijken. Nou, laten we eerlijk zijn, dat doen sommigen onder ons sowieso al deze maanden. Een leuke bijkomstigheid: je mag zelf kiezen welke films je graag wilt zien. Je krijgt een jaar lang toegang tot verschillende streaming diensten. Netflix, Hulu of HBO Max, het kan niet gek genoeg. Zo vermaak je jezelf wel 25 dagen.

Een mooi zakcentje

Je doet het kijken van de films natuurlijk niet voor niets. Achteraf vul je een korte vragenlijst in. Wat je daarvoor terug krijgt? 2500 euro. Dat is een mooi zakcentje! Daarnaast kun je de rest van het jaar nog gratis gebruik maken van de verschillende streaming diensten. Wat wel goed is om te weten, is dat je voor deze opdracht ouder moet zijn dan 18 jaar en een tijdje in Amerika moet werken. Nog niet afgeschrokken? Dan kan je hier tot 4 december solliciteren.

Bron: Vriendin | Beeld: iStock