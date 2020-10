Hoewel kerst nog ver weg is (nog 81 dagen, mensen), zijn onze gedachten al lang en breed bij de feestdagen. Dat krijg je als het koud en nat is, en je het liefst met een dekentje op de bank ploft. En wij zijn niet de enigen: ook streamingdiensten hebben er zin in en zetten hun kerstfilms online. Dit zijn alle kerstfilms op Videoland van 2020.

Kerstfilms op Videoland

Na Netflix heeft ook Videoland zijn kerstrepertoire vrijgegeven. Van klassiekers als How The Grinch Stole Christmas tot vrij onbekende titels (zelfs mét goede beoordeling) als A Gift Wrapped Christmas: dit zijn de kerstfilms op Videoland die je nu al kunt bekijken.

Lees ook:

Hello Mrs. Santa: Netflix kondigt ‘The Christmas Chronicles 2’ aan

How The Grinch Stole Christmas

Als iemand geen zin heeft in de feestdagen, dan is het de Grinch wel. Onbegrijpelijk, vindt ook Cindy Lou Who (een piepjonge Taylor Momsen) uit het dorpje dat hij wil terroriseren op kerstavond. Het kleine meisje probeert er alles aan te doen om de groene, harige kersthater van mening te veranderen. Deze heerlijke klassieker is een van de leukste kerstfilms op Videoland.

Christmas Made To Order

Wat te doen als je je hele familie hebt uitgenodigd voor kerst, maar eigenlijk geen flauw idee hebt hoe je alles moet regelen? Dan schakel je de hulp in van een holiday decorater. Steven huurt Gretchen in, die zijn huis moet omtoveren tot een gezellig winter wonderland. Zoals je misschien al verwacht, bloeit er wat op tussen de twee. Maar houdt hun liefde wel stand als werk en privé niet meer van elkaar te scheiden zijn?

A Gift Wrapped Christmas

Deze kerstfilm komt alweer uit 2015, maar is nog vrij onbekend bij het grote publiek (en dat terwijl de film een 7,2 heeft op IMDb). A Gift Wrapped Christmas gaat over Gwen, die personal shopper is. Haar nieuwste klant is Charlie, een alleenstaande vader die liever werkt dan tijd besteedt met zijn zoontje Owen. Gwen bouwt een band op met Owen, maar groeit ondertussen ook dichter naar Charlie toe.

Office Christmas Party

Jennifer Aniston speelt girlboss Carol Vanstone, die CEO van een bedrijf is waar ook haar broer Clay werkt. Als zijn baan op het spel staat, besluiten Clay en zijn collega’s een bescheiden kerstborrel te organiseren om zo een potentiële klant binnen te halen. Het resultaat? Een uit de hand gelopen christmas party met rendieren, rappende kerstmannen en heel veel alcohol.

Random Acts of Christmas

Dat er geen kerstman is die met zijn elfjes op de noordpool woont, zijn we zeker van. Maar wie brengt er dan cadeautjes rond in het stadje van tv-journalist Sydney? Als ze de identiteit van deze geheime weldoener probeert te achterhalen, krijgt ze hulp van mede-journalist Collin. Tijdens hun gezamenlijke zoektocht wordt Sydney verliefd op de charmante Collin, en ontdekt ze de ware betekenis van kerst.

A Wedding for Christmas

Kerst en een bruiloft zijn een goede match, zo blijkt maar weer in deze film. A Wedding for Christmas vertelt het verhaal van weddingplanner Haley, wiens zus gaat trouwen tijdens de feestdagen. Haley mag de bruiloft organiseren, waarvoor ze teruggaat naar het dorp waarin ze is opgegroeid. Daar komt ze haar vriendje van vroeger, de aantrekkelijke Carter, weer tegen. Wil ze eigenlijk wel weer terug naar de grote stad?

Christmas Wonderland

Heidi woont en werkt in New York, waar ze curator in een galerie is. Tijdens de feestdagen keert ze terug naar haar geboortedorp om op haar neefje en nichtje te passen. Als haar oude jeugdliefde haar vraagt om het plaatselijke kerstbal te decoreren, herontdekt ze haar passie voor schilderen. Net als in A Wedding for Christmas (het is een populair concept) moet Heidi zich de vraag stellen of ze nog wel terug wil naar New York.

Christmas in Royal Fashion

Als je de films van A Christmas Prince leuk vond, dat in deze kerstfilm ook echt iets voor jou. Christmas in Royal Fashion gaat over Kristin, die als assistente werkt bij een groot PR-bedrijf. Ze is verantwoordelijk voor een kerstshow van een modebedrijf die gesponsord wordt door de koninklijke familie. Natuurlijk is er een knappe prins, en die kan zijn ogen niet van Kristin afhouden. Lekker cliché, maar we love it.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: RTL Boulevard | Beeld: Videoland