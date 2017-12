Kersthaters verzamelen: in Rudolph’s Rage Room mag je met een knuppel losgaan op kerstdecoraties

Nog maar vijf dagen en het is kerst. En hoewel veel mensen momenteel volledig opgaan in de voorpret, kunnen sommigen geen kerstbal of –sok meer zien. Komt de decembervreugde jou inmiddels ook de neus uit? Dan moet je bij Rudolph’s Rage Room in Londen zijn.

Of je nu een kersthater bent of gewoon even de decemberstress kwijt wil: Rudolph’s Rage Room is dé plek waar je je kan uitleven. Dit is een ruimte vol versierde kerstbomen, dansende kerstmannen en andere decoraties, speciaal ingericht voor mensen die hun frustratie willen uiten.

Rudolph’s Rage Room is een pop-upconcept die de afgelopen dagen op verschillende plekken in Londen opdook. Bij binnenkomst betaal je 18 pond (ongeveer 20 euro). Vervolgens krijg je een honkbankknuppel en mag je je drie minuten helemaal uitleven. Bomen, kerstballen, slingers: alles mag kapot. En je krijg nog een glas champagne ook.

Helaas is het voor een bezoekje dit jaar al te laat, want de Rage Rooms waren maar vier dagen open. Wij duimen alvast voor een soortgelijk concept in Nederland in 2018.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale aanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Beeld Shutterstock