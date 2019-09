It’s beginning to look a lot like christmas: in deze steden openen de grootste kerstwinkels

Zodra het buiten donkerder wordt, komt jouw inner kerstelf naar boven. De lampjes, de versieringen, de liedjes: het kan niet vroeg genoeg beginnen. Gelukkig zijn er daarom gigantische kerstwinkels die al jouw dromen laten uitkomen.

Want ja, al die kerstballen en andere hebbedingetjes moet je natuurlijk wel ergens kunnen scoren. Daarom is de grootste kerstwinkel van Nederland ‘It’s all about Christmas’ – we couldn’t agree more – terug én wie weet opent er wel een filiaal bij jou in de buurt.

Twaalf winkels

Want met wel twaalf tijdelijke winkels door heel Nederland en België, kun je altijd wel ergens terecht om grote inkopen te doen. De steden dit jaar? Tot nu toe zijn Luik, Den Bosch, Designer Outlet Roosendaal, Wijnegem, Arnhem, Groningen en Tilburg de lucky few waar je naar af kunt reizen. En misschien nog wel het beste nieuws: de shops in Arnhem en Luik zijn zelfs nu al open. Dus houd dit weekend maar alvast vrij, jij gaat kerstinkopen doen. Ho, ho, ho!



Bron: Beautify | Beeld: Pexels