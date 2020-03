Keuzemoment ‘BzV’: boer Jan doet nóg een grote bekentenis

Boer Jan deed eerder al de bekentenis niet vies te zijn van een snuifje hier en daar. Maar hij had nóg iets op te biechten, zo zagen we al in de cliffhanger. Tijdens het keuzemoment in BzV besloot hij alles op tafel te leggen.

Lees ook:

Eerste deelnemer pakt de koffers in ‘BzV’ en cliffhanger zorgt voor vragen

Ondertussen is Geert lekker aan het flirten, zijn dames aan het leren kennen, maar komen ze wel tot de kern van de boer? Alle drie de kandidaten zien het in ieder geval wel zitten om nog even te blijven. Helaas is het Esther die de minste vragen over het doen en laten van de boer goed had, euh, naar huis werd gestuurd.

Keuzemoment BzV

Maar het is vooral Steven bij Annemiek die de tongen los maakt (in een positieve zin) op Twitter. Een aantal jaar geleden werd bij hem kanker ontdekt, waardoor hij nu nog niet altijd evenveel energie heeft als hij zou willen. Toch stuurt de boerin hem naar huis, al lijkt ze dat vijf minuten daarna alweer vergeten. Hallo, iets met afscheid nemen? Kijkers weten het wel: al die brieven moeten naar Steven.

Aaah, wat een ontzettend lieve jongen is die Steven. Zo'n prachtige, filosofische, innemende jongen zal vast wel een hele leuk vriendin vinden. Daar ben ik van overtuigd!#bzv — Lmwvd (@LenaMariaNL78) March 29, 2020

Ik wou hierover een geintje maken, maar nu wil ik zeggen dat ik het heel dapper vind dat hij zoiets vertelt. #bzv #boerzoektvrouw pic.twitter.com/COLEbvaLcT — Accountnaam (@accountnaam) March 29, 2020

Er komen mensen weer je keuken in…die afscheid willen nemen…..maar je kan je blik niet van jezelf op je telefoontje afhalen😱😱#bzv pic.twitter.com/V5iYoAoUNz — Starbuck (@starbuck68) March 29, 2020

Steven… komt goed. Er komen nu vast brieven van vrouwen die jou helemaal geweldig vinden. Je hebt je zelf goed laten zien hoor. Ligt niet aan jou. #bzv — Jil (@JilZwarts) March 29, 2020

Als er nu een postadres in beeld zou komen om voor Steven te schrijven zou hij honderden brieven krijgen.#bzv #boerzoektvrouw — Floris Pijnenburg (@FMPijnenburg) March 29, 2020

Pijnlijk

Geert Jan is ondertussen lekker met zijn twee vrouwen aan het keuvelen, smeert lipstick weg en ze maken gezellig een wandeling. Maar oh jee, begint ook Karine twijfels te krijgen? Ondertussen is het bij boer Bastiaan ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken. Elise weet het wel, dit is haar vent. Hoef je alleen niet tegen Milou te zeggen dat ze wel als werkster bij ‘ons’ kan blijven. En dan hebben we het nog niet eens over die pijnlijke knuffel die ze niet beantwoordde. Je bent nog altijd met z’n tweeën.

“ ik wil dat het op een natuurlijke manier komt “ Aldus Sebastiaan…die zich inschreef voor het programma #bzv Echt heeeeel natuurlijk😂😂 pic.twitter.com/pEZoRtRu4d — Starbuck (@starbuck68) March 29, 2020

Dit gifje representeert mij versus de mannen waarin ik geïnteresseerd ben. #bzv #boerzoektvrouw pic.twitter.com/eH8YLfv6U9 — Evelien Berkemeijer (@EvelienBerkie) March 29, 2020

Het was al pijnlijk hoe Elise de knuffel van Milou negeerde/wegduwde, maar die werkster-opmerking sloeg echt alles 😱 #bzv pic.twitter.com/BekHMXIU2u — madameminke (@madameminke) March 29, 2020

Zo Elise neemt even de weektaken door met de werkster… #bzv #boerzoektvrouw pic.twitter.com/2z1NcZsujw — Hond van Yvon (@HondvanYvon) March 29, 2020

Volgens mij wil iemand haar waarschuwen voor een relatie met Bastiaan.#boerzoektvrouw #bzv pic.twitter.com/KbPnzj23YC — Koningin Máxima🔸 (@MaximaKoningin_) March 29, 2020

Bekentenis

Boer Jan is ondertussen van de bekentenissen. Was het twee weken geleden nog drugs, deze week moest hij zijn hart luchten over iets anders. Hij is namelijk gesteriliseerd. Hoewel de vrouwen aangeven dat het niet zo’n ding is, moeten sommige van hen toch even slikken. Het is ook niet niks wat de boer ineens op hun bordje legt. Volgende week zien we wíe Jan gaat kiezen en wat gebeurt er nu bij boer Geert?

Volgende week gaat Jan ‘in alle openheid’ vertellen dat hij zijn drie vorige vriendinnen in de achtertuin heeft begraven. Gewoon, dan is dat maar gezegd. #bzv — Boudewijn (@boudog) March 29, 2020

Jan vorige week: ik gebruik drugs Jan deze week: ik heb me laten steriliseren Place your bets wat Jan volgende week over zichzelf gaat vertellen! #BZV — Willem de Gelder (@WdeGelder) March 29, 2020

Wanneer je moet luisteren naar een monoloog van je date waarin het woord “ zaadcelletje “ voorkomt. Je ziet het alleen bij #bzv 😂 pic.twitter.com/dYlsPgLDce — Starbuck (@starbuck68) March 29, 2020

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Beeld: Still