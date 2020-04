Waarom keuzestress ons leven meer beïnvloedt dan je denkt

We herkennen allemaal wel de momenten dat je je onbewust verliest tijdens het boodschappen doen omdat je zoveel keuzes moet maken; je moet de producten filteren, alle verpakkingen afstruinen en dan ook nog de prijs bekijken. Of als je bijvoorbeeld ’s ochtends niet een wat je aan wilt en de kledingstukken door de kamer vliegen, omdat je niet weet wat je moet combineren. Precies. Dat is keuzestress, de kunst van het kiezen, het is tegenwoordig een echt fenomeen.

We leven vandaag de dag in een maatschappij die overheerst wordt door vraag en aanbod. Kortom: de keuze is reuze, maar werkt dat keuzeproces nou precies hoe ga je daar nou goed mee om?

Keuzestress

Stel, je bent boodschappen aan het doen voor een lekkere uitgebreide borrelpank en je staat voor het schap met kaasjes en worst. Vervolgens begint je keuzeproces. Keuze 1: wat voor soort kaas en/of worst wil ik? Keuze 2: Ben ik merk-gevoelig? Ga ik voor A-merken, het huismerk of de goedkope optie? Keuze 3: hoeveel heb ik nodig van deze producten? Goedkopen opties gaan vaak gepaard met grote aantallen, waarbij duurdere opties zorgen dat je ze minder snel aanschaft. Barry Schwartz schrijft in zijn boek ‘The paradox of choice’ dat er maar liefst 230 soorten soep, 175 soorten theezakjes en wel 15 extra-virgin olijfolies zijn. Echt, why?

Less is more

Een paar jaar geleden is er een onderzoek gedaan, beter bekend als ‘the Jam experiment’, waar potten jam in verschillende hoeveelheden werden aangeboden. Wat bleek? Bij 4 keer zo weinig keuze werden er 10 keer meer aankopen gedaan. Een gelimiteerd of overzichtelijk aanbod geeft een gevoel van controle. Maar bij een enorm aanbod, zoals bijvoorbeeld in de supermarkt, gaan er dagelijks zoveel opties en gedachten door je hoofd dat je door de bomen het bos niet meer ziet.

Nieuwe gedragspatronen

Toch is keuzestress niet per se iets verkeerds. Problemen met keuzes maken in de supermarkt kun je natuurlijk breder trekken naar andere facetten in je leven. Denk bijvoorbeeld aan belangrijke keuzes op het gebied van werk. Het blijkt dat je enorm veel over jezelf leert door keuzes te maken. Nadat je een keuze hebt moeten maken, voel je uiteindelijk vanzelf aan of iets goed voelt of niet. Zolang je blijft luisteren naar jezelf, kun je niet verkeerd kiezen.

