Geen uren meer zoeken: door deze site heb je geen keuzestress meer op Netflix

Wanneer je al heel veel gezien hebt op Netflix, is gezellig samen een nieuwe film of serie kijken zo makkelijk nog niet. Op de een of andere manier is alles het nét niet en voordat je wat gekozen hebt, ben je uren verder (bij wijze van spreken dan hè). Gelukkig maakt deze tool een einde aan alle keuzestress.

Want zit je weer eens met je handen in het haar, breng dan een bezoekje aan www.whatthehellshouldiwatchonnetflix.com. Hoe werkt het? Je kiest eerst of je een film of serie wil kijken. Vervolgens selecteer je een bepaald genre (we weten, dit alleen al kan een struggle zijn) en de site komt met een voorstel. Al gezien of niet mee eens? Dan kun je onderaan nog je voorkeuren aangeven.

Rotten Tomatoes

Kies je bijvoorbeeld films en dan het genre ‘romantiek’, dan selecteert de tool de parel Awol uit 2017 voor je. Je kunt meteen via een linkje naar Rotten Tomatoes zien welke score deze film krijgt én in de korte samenvatting lezen of het wat voor je is. Denk je toch ‘niet zo mijn ding’, dan kun je door middel van vragen nog bij een andere optie uitkomen. Enige nadeel is dat misschien niet alle titels ook in ons kikkerlandje op Netflix staan. Maar hee, heb je wel weer wat nieuwe ideeën toch?

Bron: Flair.be | Beeld: iStock