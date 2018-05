Kevin doet boekje open over zijn ex: ‘Hier in Oostende kennen mensen een heel andere Megan’

Al in de allereerste aflevering van Temptation Island kwam Kevin niet al te best uit de verf. Met vijf keer vreemdgaan in één jaar scoor je immers weinig punten bij het publiek. Maar waar we altijd dachten dat Megan zich tijdens de relatie voorbeeldig gedroeg, lijken er nu ook scheurtjes in haar imago te komen. Althans, als we de uitspraken van Kevin mogen geloven.

Hoewel Kevin vaak werd gezien als de grote boosdoener in de relatie, was Megan volgens hem ook geen braverdje. Dat beweert de blonde Oostender in het Vlaamse weekblad Dag Allemaal. ‘Ik ga mij niet heiliger voordoen dan ik ben. Ik héb fouten gemaakt in mijn relatie. Ik bén vreemdgegaan, en meer dan één keer. Maar Megan ook.’

Hypocriet

Kevin weidt maar al te graag uit over zijn ex. ‘Megan zit anders in elkaar dan ze iedereen wil doen geloven. Laten we zeggen dat ze nogal hypocriet is. Hier in Oostende kennen de mensen een heel andere Megan. En die is iets minder braaf, zeg maar. Twee weken voor ons vertrek stond ze nog te zoenen met een ander. In de zomer zijn we samen naar Spanje gegaan. Het werd een week vol ruzies en discussies, met als extra bommetje Megan die mij vertelt dat ze mij kort voordien twéé keer bedrogen had (met veelbetekenende blik). En niet enkel met een kusje.’

Vreemdgaan als vlucht

Maar dat is niet alles wat hij over Megan te zeggen heeft. Kev gaat nog even schaamteloos door over haar slechte imago. ‘Toen mijn vrienden hoorden dat ik met haar samen was, verklaarden ze mij voor gek. ‘Toch niet met die Megan? Die heeft elk weekend een ander,’ klonk het.’ Dat ze ‘koekerond’ is, is in Oostende volgens hem geen geheim. ‘Weet je, ze is nogal beïnvloedbaar. Een zwarte muur krijg je aan haar als blauw verkocht. Je kan haar alles laten doen of zeggen, het is een meisje zonder ruggengraat of eigen wil en daar begon ik mij aan te ergeren. Misschien ging ik daarom zo vaak vreemd, als vlucht?’

Nu pas?

Naar eigen zeggen brengt hij alles nu pas naar buiten omdat hij Megan wilde sparen. ‘Ik weet dat ze niet met grof commentaar overweg kan. Maar nu Temptation voorbij is, vind ik dat de waarheid naar boven mag komen.’

Wat denk jij, spreekt hij de waarheid?

Bron: Dag Allemaal | Beeld: RTL