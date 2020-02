De Britse comedian Kevin Freshwater overvalt mensen op straat met een microfoon voor zijn item ‘Finish the lyrics’. De bedoeling is simpel: hij zet een liedje in en de aangesproken passant mag het nummer verder zingen. Doorgaans zorgt dat voor niet aan te horen, lachwekkende en ongemakkelijke fragmenten, maar toevallig liep Kevin deze week nietsvermoedend een bijzonder getalenteerde vrouw tegen het lijf. De beelden van haar moment voor de camera gaan dan ook keihard viral.

Shallow in de metrow

Na een paar hilarische, verwarde types te hebben overvallen op straat beproeft Kevin zijn geluk op een metrostation. Geen verkeerde keuze: als hij een blonde vrouw verrast met zijn microfoon en de A Star Is Born-hit Shallow van Lady Gaga en Bradley Cooper inzet, blaast de ietwat verbouwereerde vrouw hem én het internet helemaal omver. Volledig verrast moedigt hij haar aan om door te gaan, waarna ze er moeiteloos een paar indrukwekkende uithalen ingooit. De video is inmiddels al miljoenen keren bekeken.

Een geboren ster

Nadat het filmpje viraal ging op Twitter, zijn er flink wat mensen op zoek gegaan naar de vrouw in kwestie. Uiteraard werd ze gevonden: het blijkt om ene Charlotte Awbery te gaan, een singer-songwriter uit het Britse Essex die er inmiddels tienduizenden extra volgers bij heeft op Instagram. Zouden het toevallige moment en haar gouden strot haar ook nog een platencontract opleveren?

View this post on Instagram #somewhereovertherainbow🌈 #live A post shared by Charlotte Awbery (@charlotteawbery) on Feb 11, 2020 at 12:51pm PST

Bron: People | Beeld: Still