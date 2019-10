Vergeven, maar ook vergeten? Khloé Kardashian vergeeft ex voor slippertjes

De ophef was groot toen de baby daddy van Khloé Kardashian haar bedroog met de beste vriendin van zusje Kylie (tijdens de zwangerschap, that is). Toch lijken de slippertjes van ex Tristan Thompson nu vergeven, maar zijn ze ook vergeten?

Lukt Keeping up with the Kardashians jou de laatste tijd ook maar moeilijk? Kunnen we ons voorstellen. Daarom maakten we een tijdje terug al een artikel met álles wat je maar wilt weten. Lees dat en geloof ons, je bent weer up to date.

Ex Khloé Kardashian

Khloé Kardashian geeft aan geen wrok meer te koesteren tegenover haar ex. En dat vreemdgaan met Jordan? Daar bleef het niet bij. De basketballer maakte meerdere slippertjes, zo onthult de realityster in de podcast On Purpose. Toch betekent dat niet dat ze Tristan, met wie ze dochter True heeft, nog een kans wil geven, want ze moet de breuk nog wel verwerken.

Nieuwe relatie

En een nieuwe relatie? Daar kan ze kort over zijn. ‘Ik heb me nog niet op het daten gestort. Ik wil nu ook niet daten en heb ook geen haast om dat te doen. Ik vind mijn leven goed zoals het nu is en ik heb daarnaast niet veel nodig. Ik focus me nu vooral op het verwerkingsproces.’

Gezonder

Khloé denkt ook dat het gezonder voor haar is om haar ex te vergeven. ‘Ik denk niet dat hij een slecht mens is. We maken allemaal fouten en zijn allemaal menselijk. Het gaat me alleen maar pijn doen om aan boosheid vast te houden en de slachtofferrol te spelen.’

Dochtertje

Vooral voor dochtertje True vond de realityster het belangrijk om weer door een deur te kunnen met Tristan. ‘Ik wilde mijn dochter laten zien dat het goed is en iets moois is om haar vader te vergeven. Hij is een goed mens. Misschien pasten hij en ik wel niet goed bij elkaar en dat is oké. Er is niemand dood. Ik wil dat True altijd alleen maar wordt omringd door liefde. Ik weet dat baby’s energie kunnen voelen dus ik probeer zoveel mogelijk positiviteit te voelen.’



