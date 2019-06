Khloe Kardashian is het helemaal beu en doet een boekje open over ex Tristan: ‘Dit is mijn waarheid’

Van alle Kardashian-zussen staat Khloe inmiddels bekend als de grote pechvogel wanneer het over de liefde gaat. Eerst was er haar rampzalige relatie met Lamar Odom – die destijds verslaafd was aan drugs en hoeren –, nu is er de breuk met Tristan Thompson die haar maar blijft achtervolgen. Dat is Khloe meer dan beu en daarom doet ze op Instagram Stories haar verhaal.

From True to truth

Hoewel Khloe en Tristan al enige tijd uit elkaar zijn, is Khloe nog lang niet van hem af. Niet in de laatste plaats omdat Tristan de vader is van Khloe’s dochtertje True, maar ook omdat Tristan verwikkeld is in een rechtszaak met zijn andere ex, Jordan Craig.

Once a cheater…

Uit rechtbankdocumenten die deze week boven water kwamen, bleek dat Jordan Craig verklaarde dat Tristan vreemdging met Khloe, een maand nadat Jordan had ontdekt dat ze zwanger was van Tristan. Die beschuldiging treft een opvallende gelijkenis: ook Khloe ontdekte vlak voor haar bevalling dat Tristan was vreemdgegaan – met Jordyn Woods, de beste vriendin van Kylie. Dat betekende uiteindelijk de mokerslag voor de vierjarige relatie van Khloe en Tristan.

‘Dit is mijn waarheid’

Afijn, voor Khloe zijn de beschuldigingen reden genoeg om voor eens en altijd uitleg te geven over haar relatie met Tristan. Met tegenzin doet ze haar verhaal op stories: ‘Ik vind het jammer dat ik het gevoel heb dat ik dit nu moet posten. Doe er mee wat je wilt. Maar Tristan heeft mij gezworen dat de relatie al over was voor we elkaar ontmoetten. Hij heeft hiervoor zelfs bewijs kunnen laten zien en zelfs zijn inner circle – zijn moeder, zijn vrienden, zijn zakenpartners – bevestigden dat de relatie met Jordan voorbij was.’

‘Dit is mijn waarheid. De waarheid waarin ik geloofde en ik vertrouwde. Als dat toch niet zo was, spijt me het vreselijk dat Tristan daarover heeft gelogen. Ik bid dat mijn waarheid ook de waarheid is. Ik weet nu alleen niet meer wat ik moet geloven.’

