Khloé Kardashian open over plastische ingrepen: ‘Ik gebruik fillers’

Er werd al een hoop gespeculeerd over de plastische ingrepen die Khloé Kardashian zou hebben laten doen. In de laatste Keeping Up With The Kardashian aflevering, die zondagavond in de Verenigde Staten werd uitgezonden, doet ze daar – eindelijk – een boekje over open.

In de aflevering zegt ze dat ‘iedereen altijd maar roept dat ik aan mijn derde gezichtsbehandeling ben’. Maar dat is volgens de realityster niet waar. Ze laat weten dat mensen het haar kwalijk hebben genomen dat ze daar nooit eerder eerlijk over is geweest. ‘Maar niemand heeft er ooit direct naar gevraagd’, aldus Khloé Kardashian.

Ze vertelt dan ook eerlijk dat ze één neuscorrectie heeft laten doen, maar dat ze daarnaast wel fillers gebruikt.

Onzeker

Ze gaat verder en vertelt dat de show haar best onzeker heeft gemaakt. ‘Ik was heel zelfverzekerd voordat we aan de show begonnen. Ik werd pas onzeker toen mensen als Perez Hilton en bloggers me lelijk begonnen te noemen.’ Niet alleen de reacties van kijkers op de show maakte haar onzeker. Khloé is een stukje groter dan haar zussen Kim en Kourtney, en dat zorgde er volgens haar voor dat ze slechter werd behandeld dan haar zussen in die tijd. Kim en Kourtney kregen geregeld ladingen kleding. ‘Dat was gewoon een feit, en mensen waren daar vrij schaamteloos in ook.’

Bron: RTL Nieuws | Beeld: Getty Images