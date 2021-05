Khloe Kardashian over zelfbeeld: ‘We zijn onze ergste crititus’

We kunnen ons alleen maar inbeelden hóe hoog de druk is als je sinds je tienerjaren een realityshow filmt en je hele leven onder een vergrootglas ligt. Dat dit iets met je doet, kan haast niet anders. Khloe Kardashian laat dan ook weten heel kritisch op zichzelf te zijn geworden.

De 36-jarige Khloe keek de meest recente aflevering van Keeping up with the Kardashians – nu het eind van de serie nadert – bij hoge uitzondering met fans. Maar in plaats van te genieten, gaf ze toe vooral haar uiterlijk continu onder een vergrootglas te leggen en haar lichaam te vergelijken met hoe het was tijdens de opnames en nú is.

Hormoonbehandelingen

Khloe Kardashian maakt er geen geheim van dat ze in de hoop zwanger te worden hormoonbehandelingen onderging. Zwanger worden op de natuurlijke wijze gaat voor haar niet gemakkelijk wegens een te hoog risico, en dus probeerde ze het via hormonen. Dat deze invloed op je gewicht kunnen hebben is bekend, en daar had ook Khloe last van. Dat schrijft ze op Twitter.

I know no one will probably notice this but watching these old episodes I can tell I was on all those hormones freezing my eggs especially with how round I got #KUWTK we are our own worst critics — Khloé (@khloekardashian) May 28, 2021

Steun van fans

De kritische toon over haar zelfbeeld ontgaat fans echter niet. Ze steken haar massaal een hart onder de riem, en hopen dat Khloe liever voor zichzelf wordt naarmate de tijd vordert en het filmen van de realityserie erop zit. En een Twitteraar slaat de spijker op z’n kop. ‘Je persoonlijkheid is waar het om draait, en die is fire!’

Even if you did get gain wait – even 100 pounds, you’d still be the gentle and kind person who would rather give than take. Do you not see yourself? You used to shine from within – I’m thinking that the media bullies have really done some damage to you. — Sebastian Cole (@SebastianCole_) May 28, 2021

You are not your worst critic, but you definitely have some self esteem issues. You were so pretty at the start of the show. I know it’s hard, but I hope one day you will find peace with your looks. — Leisha _17 (@Leisha_17) May 28, 2021

Dont worry about that, we all love you, I myself keep watching the old shows,I am so sad this is your last season. — Patricia Jones. (@Patrici75734063) May 28, 2021

Yes we are…. and we must stop!!!! My goodness you are so perfect as you are and even better… your personality is 🔥 — 2020🤨 (@PureBliss82) May 28, 2021

Bron: People | Beeld: Getty