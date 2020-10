Khloe Kardashian werd positief getest op Covid-19

Nu zus Kim Kardashian onder vuur ligt vanwege haar extravagante verjaardagsvakantie, blijkt dat Khloe Kardashian eerder dit jaar Covid-19 heeft gehad.

Dat blijkt uit een sneak peek in de volgende aflevering van Keeping up with the Kardashians. Uit het fragment blijkt dat Khloe zo ziek is als een hond. Zus Kim maakt zich grote zorgen. ‘We wachten vol spanning de uitslag af. Mijn gevoel zegt dat ze het heeft omdat ze zo ziek is en ik ben zo bezorgd om haar. Ik zie dat ze bang en zenuwachtig is.’

Moeder Kris Jenner belde meteen haar hele netwerk af om een test, die toen nog niet voor iedereen bereikbaar was, los te peuteren. ‘Ik belde met iedere dokter om iemand te vinden die haar kan helpen.’

Overgeven en hoofdpijn

In het volgende shot filmt Khloe zichzelf. ‘Ik heb net te horen gekregen dat ik corona heb. Ik zit in mijn slaapkamer en het komt goed, maar het ging een paar dagen heel slecht.’ Ze somt haar symptomen op: ‘Overgeven en trillen, warm en dan weer koud. Ik heb vaker migraines, maar deze hoofdpijn was de bizarste hoofdpijn die ik ooit had. Het hoesten gaf een brandend gevoel in m’n borst en mijn keel is ook nog niet volledig hersteld.’

De realityster weet nu als geen ander dat corona niet zomaar een griepje is. ‘Ik zeg het je, deze shit is real. We moeten hier allemaal doorheen. Ik bid dat als we de maatregelen volgen en luisteren het goed komt met ons. God zegene ons allemaal.”

Kim onder vuur

Blijkbaar bedoelde Khloe met de maatregelen opvolgen vooral dat ánderen de maatregelen moeten opvolgen. Deze week deelde Kim foto’s van haar veertigste verjaardag die ze met een grote vriendengroep vierde op een privé-eiland. Kim claimt dat alle gasten van tevoren twee weken in quarantaine zijn gegaan, maar of dat echt zo is, blijf natuurlijk de vraag. Hoewel Kim schrijft hoe ‘dankbaar’ en ‘nederig’ ze is voor die ervaring, blijkt volgens haar volgers weinig nederigheid uit het delen van feestfoto’s terwijl de rest van de wereld zoveel mogelijk thuisblijft.

Kim heeft inmiddels op alle ophef gereageerd. Niet met excuses, maar met een oproep aan Amerikanen om te stemmen. “Nu ik toch jullie aandacht heb.”

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief