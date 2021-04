De Kardashians laten niets aan het toeval over. Iedere media-uiting van de familie lijkt strategisch te zijn, en ál hun foto’s flink bewerkt. Dat er zomaar een onbewerkte foto van Khloe Kardashian opdook zorgde dan ook voor veel ophef. Nu reageert de realityster met een lang bericht.

Met de foto zelf was niets mis. Toegegeven, het was niet zo’n strakgetrokken plaatje als we de Kardashians gewend zijn, maar alsnog zag de Revenge Body-schrijfster er loeistrak en afgetraind uit. Toch werkte man en macht aan het definitief offline halen van ’t kiekje, wegens ‘onflatterende licht’.

@khloekardashian is having her PR team report creators for sharing an unedited version of herself. 🤣🤣🤣 #KhloeKardashian #Kardashian pic.twitter.com/8U9lH5i1yg — N°1 HOE ♥ (@livinghoelife) April 7, 2021

Haatberichten

Dit verzoek lekte uit, wat voor heel veel haatberichten online zorgde. Fans waren not amused dat hun grote idool hen zo voor de gek hield op Instagram. En dat raakt de gevoelige snaar bij Khloe Kardashian. Haar reactie? Een video, zónder filter en mét lang onderschrift.

Lichaamsbeeld

Khloe Kardashian schrijft: ‘De foto die deze week werd gepost was prachtig. Maar ik heb mijn hele leven geworsteld met mijn lichaamsbeeld. Wanneer iemand dan een foto van je maakt met slecht licht – en het vervolgens met de wereld deelt – zou je het volste recht moeten hebben om te vragen dat deze wordt verwijderd. Ongeacht wie je bent.’

Ze vervolgt dat haar leven in de spotlights haar al die jaren ontzettend zwaar is gevallen. ‘In werkelijkheid is de druk om mijn hele leven perfect te zijn en te voldoen aan andermans normen van hoe ik eruit zou moeten zien, te zwaar geweest om te verdragen.’

