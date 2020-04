Khloe Kardashian wil een tweede kindje van ex Tristan Thompson

Khloe Kardashian wil graag nog een kindje met Tristan Thompson, de vader van haar eerste kindje True. Dat is in principe niet zo heel gek, om een tweede kind met de vader van je eerste kind te willen, ware het niet dat Khloe en Tristan al lang geen koppel meer zijn.

Haar kinderwens – of moeten we hier zeggen: haar vaderwens? – onthult Khloe Kardashian in een nieuwe aflevering van Keeping Up With The Kardashians. Daarin vertelt Khloe haar zussen Kourtney en Kendall over haar wens dat ze graag een broertje of zusje voor True zou willen krijgen.

Hormooninjecties

Khloe is zelfs al concreet bezig met een eventuele tweede zwangerschap. In hetzelfde gesprek vertelt ze ook over de hormooninjecties die ze neemt en over de ‘spermadonor’ die ze al heeft gevonden. Wanneer Kendall en Kourtney om een foto van de donor vragen, biecht Khloe op dat het om Tristan gaat.

Spermadonor

Ondanks het feit dat Khloe en Tristan uit elkaar zijn, blijven ze samen te zien in KUWTK. Ook zitten ze samen in quarantaine in Khloe’s huis. Toch blijft Khloe ontkennen dat er sprake is van een relatie. Op camera legt ze uit: ‘Toen na mijn afspraak bij de dokter bleek dat dat we embryo’s kunnen maken en DNA kunnen testen, vond ik dat een slimmere keuze. Het is alleen een beetje gek om dat met Tristan te doen, want we zijn niet samen. Ik weet niet wat nu de beste beslissing zou zijn. Hij zou papieren moeten ondertekenen om mijn spermadonor te zijn, maar wat als ik over drie jaar met iemand anders trouw?’

Khloe zag in Tristan de ware, totdat enkele dagen voor haar bevalling een video opdook waarop was te zien hoe Tristan met een andere vrouw zoende. Sindsdien zijn de twee uit elkaar.

