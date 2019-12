Keeping up: zijn Khloé Kardashian en Tristan weer bij elkaar?

Volgens ingewijden zijn Khloé Kardashian en Tristan Thompson, na alles wat er tussen hen is voorgevallen, niet alleen weer op goede voet met elkaar, maar zouden ze ook hun relatie een nieuw leven willen inblazen.

Dit meldt Radar Online. Het stel ging in februari 2019 uit elkaar nadat bekend werd dat Tristan intiem was geweest met Jordyn Woods, toentertijd nog de beste vriendin van Khloé’s jongere zus Kylie. Een aantal maanden daarvoor had de NBA basketballer de realityster ook al bedrogen toen ze op het punt stond te bevallen van hun dochtertje True.

‘Khloé en Tristan zijn 100% zeker weer samen, hij slaapt daar altijd als hij in de stad is. Dat wordt onder de radar gehouden omdat zij bang is dat mensen haar zullen veroordelen. Maar ze houdt nog steeds van hem, ook al heeft ‘ie haar als shit behandeld,’ aldus een bron. ‘Haar familie is ervan op de hoogte. Ze hebben geen hekel aan hem maar wel aan de manier waarop hij haar behandeld heeft.’

Afgelopen week postte de Kardashian-telg een boodschap op Instagram waarin ze het belang van vergiffenis onderstreepte. ‘Ik koester geen enkele negatieve gevoelens naar wie dan ook toe. Daarvoor is het leven te kort. Ik kies ervoor om niet met wrok rond te lopen, omdat ik een gelukkig en rustig leven wil leiden. Ik zie vergiffenis juist als een kracht en niet als een zwakte. Iedereen maakt fouten en als we geluk hebben leren we daarvan.’

