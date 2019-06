Kiek nou: Valerio Zeno weer helemaal gelukkig in de liefde

Klaar voor een gebroken hart? Valerio Zeno is niet langer vrijgezel. Hoewel het nog pril is, laat hij weten een vriendin te hebben.

In een aflevering van Kunst van Genieten geeft de presentator dan ook aan niet echt meer een type te hebben. ‘Vroeger ging ik dan een hele waslijst opnoemen met punten die ik belangrijk vond, dat denk je dan, maar als je iemand tegenkomt die je leuk vindt. Dan gebeurt het vanzelf, dan hoef je daar niet met een checklist te staan.’ Wanneer Ellen Hoog vervolgens vraagt of hij een vriendin heeft, reageert hij bevestigend. ‘Ik heb gewoon nog niet het idee dat ik dat moet vertellen. En dan bedoel ik niet, laat me met rust. Maar meer omdat ik gewoon zelf wil zien hoe het gaat.’

Samen genieten

Valerio vervolgt: ‘Ik vind alles met haar echt heel erg leuk. Als ik bijvoorbeeld mijn fiets vlakbij haar huis heb neergezet, dan merk ik dat ik sneller ga lopen. Dat gebeurt gewoon vanzelf, daar kan ik ook niks aan doen. Dus dat vind ik al leuk. En als we samen fietsen en ik ben onhandig en daardoor gaan we samen bijna onderuit, dan vind ik dat ook leuk.’ Om wie het precies gaat, wil hij niet kwijt.