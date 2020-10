Na maanden van stilte was het moment daar: Ellen DeGeneres keerde eind september terug met haar talkshow. Ook gaf de presentatrice voor het eerst een reactie op de geruchten over de intimiderende sfeer op de werkvloer van haar talkshow. Het heeft niet mogen baten: de kijkcijfers van het nieuwe seizoen van ‘The Ellen Degeneres Show’ zijn flink gedaald.

Volgens mediaonderzoekbureau Nielsen, dat de kijkcijfers van Amerikaanse televisieprogramma’s bijhoudt, kijken er ruim 37 procent minder mensen naar de talkshow dan in dezelfde periode een jaar eerder.

Een matige ontvangst

Nielsen heeft de cijfers van de premièreweek van het nieuwe seizoen vergeleken met die van dezelfde periode vorig jaar. Naar de afleveringen die DeGeneres maakte in de week van 21 tot en met 25 september keken gemiddeld 1,7 miljoen mensen. Dat is een daling van ruim 37 procent.

Giftige werksfeer

De show kwam deze zomer negatief in het nieuws, nadat er meerdere berichten naar buiten kwamen over een giftige werksfeer op de set. In augustus werden drie producenten ontslagen na een intern onderzoek in verband met stelselmatige (seksuele) intimidatie en racisme op de set. De producenten hebben de aantijgingen altijd ontkend.

Echt serieus wordt het niet

In de eerste aflevering van het achttiende seizoen opende DeGeneres met een reactie op deze geruchten. De presentatrice vertelde dat ze achter de schermen veel gesprekken heeft gevoerd over de show, de werkomgeving en de toekomstverwachtingen. “We hebben de nodige veranderingen doorgevoerd en vandaag beginnen we aan een nieuw hoofdstuk”, aldus DeGeneres. Toch viel het ‘excuus’ niet bij iedereen in goede aarde, aangezien ze zelf grapjes bleef maken over het onderwerp. Kan het excuses van Ellen DeGeneres wel serieus worden genomen als ze zelf de hele tijd grapjes maakt?