‘Mijn seks is stuk’: documentaire Lize Korpershoek trekt bijna half miljoen kijkers

Lize Korpershoek mag trots zijn. Dat mocht ze sowieso al, maar nu nog net ietsje meer. Mijn seks is stuk, de documentaire die ze maakte over haar lage libido, trok gisteravond 222.000 kijkers.

De film, waarin de vriendin van Tim Hofman onderzoekt waarom haar libido minder wordt in langdurige relaties, ging vorige week woensdag al in première op het YouTube-kanaal van NPO 3. Daar is de documentaire tot nu toe meer dan 272.000 keer bekeken.

Ter vergelijking: Mooier wordt het niet van Anna Nooshin

Ook een andere influencer kwam deze week in het nieuws vanwege de kijkcijfers van haar televisieprogramma. We hebben het over Mooier wordt het niet van Anna Nooshin. Hierin gaat de influencer op zoek naar antwoorden over ons uiterlijk, zelfbeeld en ijdelheid. Het programma trok slechts 62.000 kijkers. In de media wordt het programma zelfs bestempeld als ‘gigantische flop’.

‘Anna Nooshin zal niet snel nóg eens gevraagd worden om een personality-driven programma te maken op televisie,’ zo schreef MediaCourant gisteren. ‘Het zijn bizar lage kijkcijfers. Nooshin mag het dan goed doen met haar bikinifotootjes op Instagram, de tv-kijker zapt met een enorme boog om haar heen.’