Kijken maar: deze films en series verschenen afgelopen week nieuw op Netflix

Toe aan wat nieuwe series en films op Netflix? Zoek niet langer. Deze titels werden afgelopen week toegevoegd aan de streamingdienst: met onder meer Woody Harrelson als LBJ, het laatste seizoen van Bates Motel en een nieuw seizoen van Rebellion.

Films

LBJ

Over enkele weken is Woody Harrelson op Netflix te zien in de thriller Highwaymen, waarin hij samen met Kevin Costner een stel Texas Rangers speelt dat jacht maakt op Bonnie en Clyde. Wellicht heeft Netflix nu LBJ aan de programmering toegevoegd om Woody alvast weer een beetje in de spotlights te zetten. In deze biopic speelt de gerenommeerde acteur de rol van president Lyndon Johnson.

Sinister II

Horrorliefhebbers kunnen voor hun wekelijkse dosis griezelwerk terecht bij Sinister II uit 2015. Dit vervolg op het doodenge Sinister uit 2012, waarin tekeningen tot leven komen, was dan misschien niet zo best ontvangen als het eerste deel, toch valt er voor horrorfans nog genoeg te genieten.

My Big Fat Greek Wedding 2

De eerste My Big Fat Greek Wedding-film was toen deze uitkwam één van de meest onverwachte successen ooit in Amerika. Een vervolg kon dan ook niet uitblijven. Het succes van deze tweede film haalde het niet bij dat van de eerste, maar de feelgood-factor is absoluut weer aanwezig.

Rundskop

Dit uiterst rauwe en harde drama van de Vlaamse regisseur Michael Roskam sleepte in 2012 een Oscarnominatie voor Beste Buitenlandse film in de wacht. Ook maakte de film van hoofdrolspeler Matthias Schoenaerts een internationale ster.

De Verbouwing

Regisseuse Will Koopman is vooral bekend als de dame achter de razend succesvolle Gooische Vrouwen-films, maar tussen deze twee kassuccessen door maakte ze in 2012 ook nog deze thriller. Tjitske Reidinga speelt de succesvolle zakenvrouw Tessa van Asselt, die door een al te ingrijpende verbouwing aan huis afstevent op een huwelijkscrisis en financiële rampspoed.

Series

Bates Motel (S05)

Freddie Highmore is tegenwoordig vooral bekend als de autistische arts Shaun Murphy uit The Good Doctor, maar zijn eerste grote rol was natuurlijk die van Norman Bates in Bates Motel. Deze serie was natuurlijk gebaseerd op Alfred Hitchcock’s klassieker Psycho uit 1960. Het vijfde en laatste seizoen uit de serie is nu ook te zien op Netflix.

Rebellion

De Ierse serie Rebellion vertelt over de nasleep van de gewelddadige Paasopstand die in 1916 plaatsvond in Dublin. Een groep Ierse revolutionairen komt in opstand tegen de strijdkrachten van de Britse bezetters. Het eerste seizoen dateert uit 2016, en nu is daar ineens het tweede seizoen. Beide seizoenen bestaan elk uit slechts vijf afleveringen, dus goed te doen voor wie een serie zoekt om in één weekend te bingen.

