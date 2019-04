Kijkers Beau Five Days Inside lachen zich – ondanks heftige beelden – kapot

In Beau Five Days Inside neemt Beau van Erven Dorens de kijkers iedere keer weer mee achter de deuren van een besloten instelling. De aflevering van dinsdagavond schetst een beeld van hoe het eraan toegaat in een gevangenis. Hiervoor is de presentator op bezoek geweest in de Penitentiaire Inrichting Krimpen aan den IJssel.

De gedachte bestaat dat het leven in een Nederlandse gevangenis niet bepaald een straf is. Sterker nog, het zou er net een hotel zijn. Maar is dat ook wel echt zo? Om dat uit te zoeken heeft Beau vijf dagen tussen de moordenaars, inbrekers en bankovervallers geleefd.

Opgelucht

Beau en zijn team brengen iedere plek van de gevangenis in beeld, wat heftige televisie oplevert. Het blijkt namelijk al gauw dat ze niet overal even welkom zijn en je maar beter aan de goede kant van de tralies kunt blijven. Na zijn bezoek voor Beau Five Days Inside is de presentator dan ook opgelucht dat de draaidagen erop zitten. ‘Ik ben blij dat ik weer naar buiten ga, zeg’, geeft hij toe. ‘Ik overdrijf het niet hoor, het is echt een beklemmend gevoel om de hele tijd ergens binnen te zitten. De hele tijd tralies om je heen.’

Middelvingers

Waar Beau een beetje van schrikt, is de agressiviteit die in de gevangenis heerst. Maar dat weet hij te verpakken tot een hilarische grap waarmee de presentator veel lachers op zijn hand krijgt. ‘Wat een middelvingers, zoveel heb ik er niet meer gezien sinds SBS6‘, aldus Beau.

“Wat een middelvingers, zoveel heb ik er niet meer gezien, sinds SBS6” #Beaufivedaysinside lol — greet van rijn (@greetvanrijn) 9 april 2019

Beau: Sjeezus wat een middelvingers, zoveel heb ik er niet meer gekregen sinds SBS 6 😂😂😂 #bfdi #Beaufivedaysinside — Lianne van Veen (@Liedje87) 9 april 2019

Tegeltjeswijsheid

Er is één uitspraak waar de kijkers van Beau Five Days Inside maar niet over uitgepraat raken. En dat is: ‘Als je de muis hebt gevangen, heb je zijn kaas nog niet’. Fans kunnen niet stoppen met lachen en wat hen betreft, kan-ie zo op een tegeltje:

“Als je een muis hebt gevangen dan heb je z’n kaas nog niet.” Ik vind ‘m best wel goed. #beaufivedaysinside #bfdi — Thoiiss! (@ThijsH16) 9 april 2019

Was weer top #Beaufivedaysinside vanavond. Mooie uitspraak: ‘Als je de muis hebt gevangen, heb je z’n kaas nog niet’. @BeauvanED #RTL4 #omdenken — Rob Tijssens (@robtijssens) 9 april 2019

De uitspraak van de week. ‘Als je de muis hebt gevangen heb je zijn kaas nog niet’#Beaufivedaysinside — Patrick Volder (@PapavanDjulia) 9 april 2019

“Als je de muis hebt gevangen, heb je de kaas nog niet.” Die mag op een tegeltje @DJI_detentie #beaufivedaysinside — Mike Arntz-Tamis (Saturday Mike Fever) (@greetzMike) 9 april 2019

Lovende woorden

Net als tijdens de voorgaande afleveringen stroomt Twitter ook dit keer weer vol met positieve reacties voor de presentator. ‘Gaaf programma!’, klinkt het. ‘Echt op z’n Beau’s.’

Tjonge wat een middelvingers.

Zoveel heb ik er niet meer gekregen sinds SBS6. 😂 Beau in opnieuw een intrigerende #bfdi pic.twitter.com/L57tDU441X — Elsschot🇪🇺🇳🇱🌳🌲 (@marcelbar8) 9 april 2019

Lijkt me best lastig, een moordenaar met respect behandelen 🤔 #bfdi — jo (@jokiecroky) 9 april 2019

Wat doet Beau dit toch weer goed! #BeauFiveDaysInside — Romy 🤙🏼⚽️ (@MissxRomy) 9 april 2019

