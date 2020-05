Smelt: Kijkers raken niet uitgepraat over Fleur en Herman in BZV-special

Nadat er weer een spraakmakend seizoen van ‘Boer zoekt Vrouw’ op zit, kunnen we sinds twee weken genieten van specials. In de speciale uitzendingen gaat Yvon terug naar de oud-deelnemers van het programma om te kijken hoe het met hen gaat. Deze week zagen we het succesverhaal van boer Herman en zijn Fleur. En de kijkers raakten niet uitgepraat over het stel.

De twee zijn nog altijd samen, maar vanwege het coronavirus moeten de twee even apart van elkaar leven.

Boer zoekt Vrouw

Fleur schreef in 2016 een brief aan boer Herman. Hij woonde met zijn ouders in een klein dorpje in Frankrijk, zo’n tweehonderd kilometer onder Parijs. Herman was meteen al ondersteboven van de brief van Fleur en de logeerweek pakte goed uit, want Herman koos vol overgave voor haar.

Emigreren

De twee zijn inmiddels al drieënhalf jaar samen. Fleur heeft zelfs plannen om te emigreren, maar door het coronavirus is dat voorlopig nog niet mogelijk. ‘Ik wil het risico gewoon niet nemen’, vertelt Fleur aan Yvon. Maar ver weg van elkaar of niet, de liefde is er nog altijd. ‘Ik word nog steeds blij van Herman’, aldus Fleur. En ook Herman is nog steeds dolverliefd. ‘Ik ben wel altijd blij als Fleur het pad op rijdt. We zijn niet meer in de eerste week van de liefde, maar we zijn nog steeds heel blij met elkaar’, zegt hij.

Liefde overwint

Fleur hoopt na de zomervakantie voorgoed naar Frankrijk te emigreren. Ze moet haar paard, haar baan als docent en haar familie achterlaten, maar dat heeft ze er voor over. Het plan is zelfs dat Fleur een B&B gaat runnen in Frankrijk. ‘Liefde overwint alles. We gaan er gewoon voor. Het zit goed tussen ons en we zien het allemaal wel.’

De kijkers van de Boer zoekt Vrouw-special vinden de liefde tussen Fleur en Herman prachtig en smelten weg bij hun verhaal.

Herman en Fleur dat is toch waarvoor #boerzoektvrouw #bzv bedacht is. — gerretje (@gerretje85) May 24, 2020

Niet dat we ook maar enige twijfel hadden of ze nog bij elkaar zouden zijn, maar toch leuk om Fleur en Herman (maar vooral Fleur) nog weer terug te zien bij #bzv. Krachtige, prachtige vrouw geworden. pic.twitter.com/3tKnWGfV13 — HenkLimburg (@de_rekenmeester) May 24, 2020

Herman en Fleur 😍😍 Daar straalt bij allebei nu echt de liefde vanaf Wat een prachtig leuk stel!

Dan is liefde echt mooi#bzv — Vosske 😌 (@Vosskke) May 24, 2020

Bron & beeld: Boer Zoekt Vrouw