Kijkers niet te spreken over Nederlandse Netflix-serie ‘Ares’

Na lang wachten, was-ie daar vorige week dan eíndelijk: de eerste Nederlandse Netflix-serie Ares. De verwachtingen waren hooggespannen, maar kijkers zijn toch een beetje teleurgesteld. De show is namelijk niet helemaal wat fans gehoopt hadden.

Ares is een psychologische horrorserie over beste vrienden Rosa en Jacob die worden uitgenodigd door een geheim studentengenootschap in het hart van Amsterdam. Wat in eerste instantie een normale sociëteit lijkt, blijkt een schimmig genootschap waarin het draait om rijkdom en macht. En dan verdwijnt Rosa plotseling. Heeft zij een verschrikkelijke prijs moeten betalen om bij de elite te horen?

Netflix-serie Ares

Hoewel dat klinkt als een kneitergoede serie, zeggen de reacties op Twitter wel wat anders. Kijkers klagen vooral over de grote hoeveelheden donkere beelden. Maar dat is niet de enige kritiek: ook zou het einde een behoorlijke anti-climax bevatten. Oeps. Sommigen geven dan ook aan halverwege al gestopt te zijn met de show, omdat het verhaal simpelweg niet te volgen is.

Tekst gaat verder onder de tweets.

Ik heb een poging gedaan om #Ares te bekijken, maar volgens mij is de crew vergeten om de belichting goed af te stellen. Jeetje, wát een donkere beelden😣. Ik had eerlijk gezegd op meer gehoopt. Ik weet niet of ik de serie teveel heb opgehyped, of dat het echt zo slecht was? — Daniel Joe (@DanielJoeH) January 19, 2020

#ares #netflix moest horror zijn maar bleek een drama… onbegrijpelijke serie van Nederlandse bodem. En dan dat wijzende vingertje op het einde..pfff.. Zonde. — J.P. Terpstra (@jpterpstra) January 20, 2020

Als er iemand is die begrijpt waar het einde van Ares over gaat, let me know. Ik begrijp er helemaal niks van #Aresnetflix #netflix #Ares — Esmée (@Esmeevv_) January 17, 2020

Net op @NetflixNL de Nederlandse serie #Ares bekeken, stemmen vallen soms weg door harde muziek. Acteer prestatie matig. En een verhaal lijn die bijna niet te begrijpen is 👎 — Carolus Lansbergen (@CarolusLansber2) January 17, 2020

“Wat heb jij vandaag gedaan?”

“8 afleveringen #Ares op #Netflix gekeken”

“Is het wat? Waar gaat het over?!” pic.twitter.com/OaxpvpPw91 — Fabiënne Kamer (@FabienneKamer) January 18, 2020

Sterrencast

En dat terwijl voor Ares een sterrencast is aangetrokken. Onder anderen Jade Olieberg (Moordvrouw), Tobias Kersloot (Nieuwe Buren), Lisa Smit (Dokter Deen), Robin Boissevain (Spijt!), Frieda Barnhard (Judas), Hans Kesting (DNA) en Gouden Kalf winnares Rifka Lodeizen (Judas) zijn te zien in de serie. Overige rollen zijn er voor Roos Dickmann (Als de dijken breken), Jip van den Dool (Brasserie Valentijn), Steef de Bot (Riphagen), Janni Goslinga (Als de dijken breken), Dennis Rudge (Celblok H), Jennifer Welts (Het Huis Anubis), Florence Vos Weeda (Flikken Rotterdam) en Minne Koole (Niemand in de stad). De serie wordt geregisseerd door Giancarlo Sanchez (Mocro Maffia – nóg zo’n serie van formaat) en Michiel ten Horn (Aanmodderfokker). Toch nog een kans geven? De serie staat sinds vorige week op Netflix.



