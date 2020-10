Kijkers onder de indruk van Linda Hakeboom bij Jinek

Linda Hakeboom schoof woensdagavond aan bij ‘Jinek’ om haar indrukwekkende verhaal te vertellen. Afgelopen zomer kreeg de presentatrice en documentairemaker (35) te horen dat ze borstkanker heeft.

Linda neemt haar volgers mee in alles wat ze nu meemaakt. “Je houdt er rekening mee dat het over is”, zegt ze aan tafel bij Eva Jinek. “Dat gevoel ebt inmiddels ook erg weg”, vervolgt Linda. “Ik ben heel vaak patiënt, maar als ik me goed voel ook heel erg niet. Hiervoor zijn alle dagen een gegeven en nu zijn alle dagen mij gegeven. Ik ben er, krijg een hele zware behandeling maar het gaat.”

Ze is nog minimaal een jaar onderweg en zit in een zwaar medisch traject. In de komende maanden krijgt ze chemotherapie. Als ze voldoende is aangesterkt, volgt een operatie. Het is nog de vraag of die borstbesparend is, of een amputatie zal zijn. “Daarna moet ik weer aansterken en dan bestraald. Daarna is het hopelijk oké en anders weer chemotherapie.”

Linda’s verhaal maakt ook diepe indruk op kijkers thuis. Op Twitter regent het complimenten:

Wat een mooie uitspraak van @LindaHakeboom Eerst waren alle dagen een gegeven, nu zijn de dagen mij gegeven. #jinek #borstkanker — Elke Los – van Beek (@ElkevBeek) October 28, 2020

Lieve @LindaHakeboom je bent zo’n prachtig voorbeeld van hoe influencen z’n werk kan doen! Vrouwen die zich nav. jouw berichten vaker checken:hearts: Dankjewel voor je openheid, kwetsbaarheid en eerlijkheid! Good luck:four_leaf_clover: Denk aan je #jinek — Anna Tiecken (@AnnaTiecken) October 28, 2020

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Beeld: Brunopress