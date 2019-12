Kijkers ontroerd door eerbetoon aan Martine Bijl in ‘Heel Holland bakt’

Hoewel kijkers tijdens de aflevering van Heel Holland Bakt hebben gesmuld van de amateur-bakkers in de witte tent, was er één moment waar we niet omheen kunnen. Een ontroerende ode aan de overleden Martine Bijl, die de eerste drie seizoenen van het programma heeft gepresenteerd.

In de tweede uitzending van Heel Holland bakt bezorgt André van Duin (72) de fans van het programma een flinke brok in de keel. De huidige presentator en opvolger van Bijl staat stil bij haar overlijden door er een foto van Martine bij te pakken. Vlak voordat de kandidaten aan het bakken slaan, horen we hem zeggen dat “zij niet mag ontbreken”. Van Duin geeft een kus op het lijstje en zet het op een kastje. “In gedachten houdt ze een oogje in het zeil, Martine Bijl.”

Martine Bijl

Martine Bijl presenteerde van 2013 tot en met 2015 het programma Heel Holland bakt, maar moest het stokje doorgeven aan André nadat ze een hersenbloeding kreeg. In eerste instantie zou dit voor één seizoen zijn, maar wegens complicaties heeft ze het helaas nooit meer van haar (tijdelijke) opvolger kunnen overnemen. In mei 2019 kwam de presentatrice op 71-jarige leeftijd te overlijden.

Heel Holland huilt

Kijkers van het programma Twitteren volop over de manier waarop de programmamakers stilstaan bij de dood van Martine Bijl. De ode aan de blondine wordt “prachtig” en “respectvol” genoemd. Ook zeggen fans een traantje weg te moeten pinken. “Pak even een tissue”, klinkt het.

‘Heel Holland bakt’ is iedere zondagavond te zien om 20.25 uur op NPO1. Heb je de kerstaflevering gemist en wil je ‘m terugkijken? Dat kan hier.

Wat mooi dat het programma op deze manier stilstaat bij het overlijden van Martine Bijl. #heelhollandbakt #hhb pic.twitter.com/IvsBwZXwLQ — Marjolijn van de Gender (@marjolijn1994) December 22, 2019

Awhhhh. Martine ❤️❤️

Wat een leuk mens was dat en wat een rot einde. Ze was zo geweldig. Hoopte zo dat ze nog terug kwam bij #HHB maar het lot bepaalde anders. Engel van een vrouw — Brenn (@Brennyy_x) December 22, 2019

Spontaan traan in de ogen, wat lief Martine Bijl houdt een oogje in het zeil #HHB https://t.co/3CKHTVG6BD — Tiemen Jan van Dijk (@TiemenJan) December 22, 2019

Ondanks dat ik vind dat André van Duin het fantastisch doet, mis ik Martine Bijl stiekem nog steeds #hhb — wendy sollewijn (@wendysollewijn) December 22, 2019

Ach wat prachtig die ode aan Martine bijl. Pak even een tissue #hhb — Caroline Meijers 🇳🇱🇳🇱 (@MeijersCaroline) December 22, 2019

Wat een mooi eerbetoon aan Martine Bijl in Heel Holland Bakt. Wat is dat @OmroepMAX toch ook een prachtige omroep #HHB — Bas te Velthuis (@bastevelthuis) December 22, 2019

#HHB mooi eerbetoon aan Martine Bijl ❤ — Petra Kiers (@KiersPetra) December 23, 2019

Het was wel een mooi eerbetoon aan Martine in #hhb #heelhollandbakt — Mike van der Kruk (@Mikevdkruk) December 22, 2019

Ontroerend en respectvol. Mooiste moment van de aflevering #HHB https://t.co/2k2js5tKdf — Marieke Klomp (@MariekeKWSKlomp) December 23, 2019

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Flaironline | Beeld: ANP