Kijkers teleurgesteld over ruzie tussen Anouk en Lil’ Kleine

Al weken werd het aangekondigd: de vermeende ruzie tussen coaches Anouk en Lil’ Kleine bij The Voice of Holland. Gisteren werd die dan eindelijk uitgezonden. Maar kijkers waren op z’n zachtst gezegd verbaasd, want van een uit de hand gelopen ruzie bleek nauwelijks sprake te zijn.

Geen mening

Tijdens de Battle namen drie rappers -Dalo, Corleone en Nigel Sean- uit het team van Ali B het tegen elkaar op. De drie mannen mochten voor het optreden hun eigen songtekst schrijven en achteraf was het publiek razend enthousiast. “Ik vind het te gek wat jullie hebben gedaan. Het is zo’n verademing voor dit programma”, zei Anouk tegen de rappers. Maar wanneer Lil’ Kleine wordt gevraagd naar wat hij van het optreden vond, laat hij weten dat hij ‘er geen mening’ over heeft. “Ik vond het grappig, maar ik heb er niet echt een mening over. Ik weet niet wie ik de beste vond”, zei hij.

De ruzie

Maar het feit dat Lil’ Kleine als rapper geen commentaar heeft op dit optreden, vindt Anouk verrassend. Nadat de drie rappers het podium hebben verlaten, spreekt ze hem hierop aan. “Het verbaast mij wel, dat jij niets zegt. Want zij zijn júist hier omdat jíj hier zit en omdat hij (wijzend naar Ali) hier zit. Niet omdat deze ouwe taart hier zit (wijzend naar zichzelf)”, zegt de zangeres.

Maar Lil’ Kleine was het hier niet mee eens. “Als je mijn mening wil, dan zal ik je zeggen dat ik het écht heel slecht vond”, aldus Lil’ Kleine. “Ik ben juist heel benieuwd naar wat je ervan vindt, en wat dan precies slecht is. Je zit hier toch om een mening te geven?”, antwoordt Anouk. Maar dat doet de rapper liever niet. “Als ik hier mijn mening geef, is dat niet heel fijn voor ze”, zegt hij. “Dat doe ik liever niet.”

Achter de schermen

De twee coaches zijn het hier nog steeds niet met elkaar eens. Kandidaten doen volgens Anouk juist mee om te horen hoe ze het doen en wat ze kunnen verbeteren. “Ik heb ook vaak een mening die niet prettig is, maar dat maakt toch niet uit?”, zegt ze. “Dat doe ik liever niet”, antwoordt Lil’ Kleine. De échte ruzie van de twee zou volgens sommigen uiteindelijk achter de schermen door zijn gegaan. Maar daar is verder niks meer van te zien. Genoeg geuit

Niet lang geleden werd Lil’ Kleine bij Radio 538 nog gevraagd naar de vermeende ruzie en of hij en Anouk daadwerkelijk hadden gevochten achter de schermen. “Gevochten is niet waar”, antwoordde hij. “Ik wil me vooral focussen op The Voice. Ik ben niet uit op ruzie. De media heeft zich genoeg geuit. Anouk heeft zich genoeg geuit. Als ze maar weten dat ik niet voor de ruzie kom en gewoon voor The Voice. En we maken het met zijn allen af met veel plezier.”

