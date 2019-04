Kijkers van ‘Love is in the air’ ontroerd door zus Dave Mantel

Davina Mantel werd in de uitzending verrast door Robert ten Brink. ‘Ik zie je schrikken, maar je had het kunnen weten want je hebt een mail gestuurd naar Love is in the air‘, aldus de presentator.

Heftig jaar

De zus van Dave liet van zich horen omdat haar man José al tien jaar niet meer bij zijn familie in Colombia was geweest. Ook benoemt ze het verschrikkelijke jaar dat ze achter de rug heeft. ‘Mijn oma is overleden, mijn vader is overleden, mijn broertje is overleden. Dat is heel heftig en ik wil gewoon iets voor hem (José, red.) doen.’

Colombia

José ging niet alleen met Robert naar Colombia, ook Davina en de kinderen reisden mee. Daar herdacht ze haar overleden broertje. ‘Het is heel onwerkelijk. Het gezin is gewoon heel klein geworden, daarom is Colombiaanse familie nóg belangrijker. Het is eigenlijk de enige familie die zij nog hebben.’

Emotioneel

De emotionele beelden hebben heel wat losgemaakt bij de kijkers. ‘Oh, wat heftig’, luidt een van de reacties:

