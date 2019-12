Kijkers van The Voice staan voor groot raadsel

Toen de 29-jarige Jantien Volgers zich opgaf voor The Voice had ze waarschijnlijk niet verwacht dat niet haar zangkunsten maar haar broek onderwerp van gesprek zouden worden. Toch is dat wel het geval. De kleur van haar broek roept namelijk veel vraagtekens op bij kijkers.

Haar broek veranderde in de aflevering maar liefst vijf keer van kleur. Hij ging van felroze, naar groen, naar blauw, naar geel en om vervolgens weer terug te gaan naar de ‘originele kleur.’

Grapje

Tijdens de uitzending werd er geen word gesproken over de kleurenverandering en dus blijft bij kijkers één vraag hangen. Wat is er nou aan de hand met die broek. Misschien is het een grapje van het montage team, maar dat moet eerst nog blijken. Een woordvoerder van de zendergroep heeft belooft met het antwoord te komen.

Goed bekeken

Meer dan 1,7 miljoen mensen zagen de broek van Jantien van kleur veranderen. Hiermee was het programma het op twee na best bekeken programma van de dag. Alleen naar het NOS Journaal van acht uur keken meer mensen.

Hoe kan dit????

Kijk die kleur van de broek veranderen?? #TVOH pic.twitter.com/KiOpTLNRo0 — Emiel van Reede (@EvReede) December 13, 2019

Volgens mij is er iets niet goed gegaan met de nabewerking van #tvoh #hoeveelkleurenkaneenbroekhebben pic.twitter.com/WU60Cwc8Nj — Jos de Groot (@josdegroot) December 14, 2019

Bron: Ad.nl | Beeld: RTL William Rutten, Twitter