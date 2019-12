Kijkers verbaasd over outfit Lieke van Lexmond in ‘De Battle’

Maar liefst 650.000 mensen keken gisteren hoe de Nederlanders voor het eerst streden tegen de Belgen in De Battle. Bekende Nederlanders Katja Schuurman en Najib Amhali namen het op tegen bekende Vlamingen Gert Verhulst en James Cooke. Of dat Twitter interesseerde is de vraag, menig kijker verbaasde zich voornamelijk over de outfit van presentatrice Lieke van Lexmond…

Oranje boven

In de uitzending van gisteren moest James Cooke zijn slippende auto strak inparkeren, danste Studio 100-baas Gert Verhulst op een koord, deed Katja een zogenoemde ‘rope skipping-act’en kreeg Najib de opdracht 200 Chinese woorden uit zijn hoofd te leren. Zoals de naam al weggeeft, werd het een heuse battle waarbij uiteindelijk de Nederlanders de winst pakten.

Kroko-ketting

De presentatie lag in handen van Lieke van Lexmond en haar Belgische collega Peter Van de Veire. Ze verscheen daarvoor in een groene glitterjurk met bíjna platte muiltjes en een opvallende, groene krokodillenketting. “Discussie thuis wat we hiervan vinden”, klinkt het op Twitter, waar flink gediscussieerd werd over de look van Lieke. Want niet alleen de ketting roept vragen op bij de kijkers, maar ook de schoenen zorgen voor discussie.

De tekst gaat verder onder de tweets.

Discussie in huis wat we hier van vinden #debattle #rtl4 pic.twitter.com/aizdsQ6rvS — Peter ter Horst ⬆️ (@PeterterHorst) December 22, 2019

Wat dacht Lieke van Lexmond toen ze 20 verschillende juwelen omdeed bij deze jurk? #nietsmeeraandoen? #wansmaak #debattle — Evelyne (@EvelyneHytha) December 22, 2019

Ik zie nu de jurk en schoenen pas goed 😳. Wie is haar styliste? #debattle — Evelyne (@EvelyneHytha) December 22, 2019

En nog een puntje…. wat heeft ze aan😖😖😖 #debattle @RTL4 en dan die schoentjes ook😳 pic.twitter.com/q8uq7KPr2P — Claudia Zwiers (@ClaudiaZwiers) December 22, 2019

De styling van lieke is een big no #debattle — Laura (@LaLoPeZgIrL) December 22, 2019

Prima prijsje

Lieke is doorgaans niet vies van een duur sierraad (we dromen nog steeds van haar citroen-oorbellen van Dolce & Gabbana), maar haar stylist – we gokken op zus Jetteke van Lexmond – scoorde de ketting voor een bijzonder zacht prijsje. De groene krokodil hangt al voor 22,29 euro om je nek.

#DeBattle

De meningen over het programma zijn overigens verdeeld. De één schrijft het een tikkeltje saai te vinden, de ander vindt het een geinige bedoening. Heb jij het niet gezien? Hier kijk je de eerste aflevering terug.

Bron: Flaironline | Beeld: ANP