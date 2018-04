Kijkers verbazen zich over ‘onmogelijke’ Christel in Married At First Sight

In weer een nieuwe aflevering van Married At First Sight zagen we gisteravond hoe drie van de vier koppels zich (in een enkel geval ‘niet zo’) vermaakten op hun huwelijksreis en hoe het vierde stel na afloop van hun huwelijksdag vertrok naar een hotel voor de huwelijksnacht. Op Twitter werd er weer volop gekeuveld over het programma.

Gedoemd te mislukken

En dan in het bijzonder over kandidate Christel, die enkele uitzendingen eerder het huwelijksbootje instapte met Groninger Marcel. Waar het op de grote dag leek alsof de matchmakers dubbel en dwars raak geschoten hadden door hen te koppelen, wordt steeds meer duidelijk Christel liever vandaag dan morgen nog scheidt van haar kersverse man.

Zeurpiet

Natuurlijk kan het zo zijn dat er in real life inderdaad geen klik blijkt te zijn, dat je het gevoel hebt dat het niet gaat gebeuren, maar vele kijkers zijn van mening dat Christel werkelijk over ieder detail wel iets aan te merken heeft, alles afkraakt, niets goed vindt en haar huwelijk met Marcel 0,0 kans van slagen geeft. Haar gedrag frustreert Twitteraars mateloos; we pikten er de opvallendste tweets voor je uit.

Als die Christel ooit nog iemand gaat vinden met haar ellenlange wensenlijst en eigen gebruiksaanwijzing van formaatje telefoongids, dan eet ik mijn schoen op. #mafs — Marloes (@MarloesGeerdink) April 3, 2018

Christel is de perfecte verleidster voor Temptation Island. Ze vindt toch niemand leuk. Kan Mezdi doen wat ie wil! En Tim….vergeet vooral Tim niet. Die heeft gelukkig geen accent. 😉 #MAFS #MarriedAtFirstSight — Arjanne Sanders (@Arjanne_Sanders) April 3, 2018

Christel geeft wel erg vaak steken onder water. Ongezellig, onpersoonlijk en houdt hem gewoon aan het lijntje #mafs — Andrew Ryan (@AndrewRyan__) April 3, 2018

Hoe hebben ze in vredesnaam zo'n lieve, geduldige man als Marcel kunnen koppelen aan zo'n kritische zeurpiet als Christel #mafs — AnjaJantienElsien (@AnjaJantien) April 3, 2018

Die totaal misplaatste arrogantie en kieskeurigheid van Christel. Lust niks, gaat huilen bij vertraging. Succes met je perfecte plaatje. #mafs — mietze (@mietzebertrams) April 3, 2018

Dialect is cultureel erfgoed Christel… #MAFS — Karina Bakker (@mamavancato) April 3, 2018

#mafs "dat accent is voor mij toch eeeecht wel een afknapper". Jouw kop, jouw bekrompen zeikhouding en jouw "dingetjes" is een afknapper voor heel Nederland, Christel…. 🙄 — Not_for_snowflakes (@Critical_Babe) April 3, 2018

Als je alle dingen die Christel in alle afleveringen heeft aangegeven op een rij zou zetten dan heb je een beroeps klager te pakken die zichzelf wel heel interessant vindt #mafs — GewoonDave (@Ditdenkik) April 3, 2018

Meedoen aan #mafs en dan klagen dat niet het volledige plaatje van je partner klopt. Je verwacht het niet. #christel #mafs — Knaluitjepanty (@knaluitjepanty) April 3, 2018

Is er iets wat Christel wel leuk vindt? #mafs — Lianne van Veen (@Liedje87) April 3, 2018

Christel houdt van humor …. you’ve got to be kidding #mafs — mrsdevere (@mevrouwdevere) April 3, 2018

Christel had ooit een keer iemand gehad, die lustte helemaal niks! En dat was ze zelf! 😬 #mafs — 3sth3r (@Queenofthesky44) April 3, 2018

Ze houdt ook al niet van vlees en kaas.

En accenten.

En sigaren. Waar houdt Christel wél van?#mafs — Miertje 🐐🐜 (@Just_Miertje) April 3, 2018

Vind die Christel echt niet leuk. Wat een air, wat een onaardigheid. Get a life mens #mafs — Lola (@Oranjebloesem) April 3, 2018

Ik denk dat Christel eens een spiegel moet daten. Want ze ergert zich aan heel veel dingen die ze zelf ook heeft #mafs — Laura Beljaars (@iLaura_B) April 3, 2018

#mafs Christel lust heel veel.. maar van t plankje lust ze niks! — aapiepaapie (@Norasports_) April 3, 2018

Heeft Christel in drie afleveringen al iéts genoemd wat ze wél leuk vindt? #mafs

Hekel aan sigaretten, dieren accenten, kaas, vlees, wachttijden, kleine mannen…….pff run Marcel run… — Ella (@Ella12C) April 3, 2018

Christel is erg slecht voor het millieu:

Voor al het papier van haar irritatie-, dingetjes- en klachtenlijst moet een half oerwoud gekapt worden. #mafs — Maurice de Jong (@mdjmedia) April 3, 2018

Iedereen die het lukt te stoppen met roken met Christel in de buurt krijgt 10 euro #mafs pic.twitter.com/PZ7ADq6cIF — Hanno (@HannoFey) April 3, 2018

#mafs Christel vindt alles een dingetje…. Maar heeft niet in de gaten dat ze zelf het allergrootste probleem vormt. ZEIK WIJF — Not_for_snowflakes (@Critical_Babe) April 3, 2018

#mafs het moment dat je DENKT dat je niet NOG MEER een hekel aan Christel kunt krijgen…. Maar dat lukt prima hoor! — Not_for_snowflakes (@Critical_Babe) April 3, 2018

Ik heb eigenlijk wel medelijden met Marcel. Hij stelt zich er zoveel van van voor. Alleen hij weet niet dat Christel zich aan ergert aan bepaalde punten #mafs — Henk Noordhoff (@henknoordhoff) April 3, 2018

Marcel is gestopt met roken maar 1 dag met christel haalt hem weer net over de streep #mafs pic.twitter.com/BKbolqmvRt — Ron (@RonVerheijen) April 3, 2018

Ook Bram kijkt mee

Bram, die in het eerste seizoen gekoppeld werd aan Patty en nog stééds dolverliefd en gelukkig is met haar, volgt het nieuwe seizoen op de voet. Als een echte ervaringsdeskundige laat hij zijn kennis los op de koppels van 2018:

Goed, Marcel en Christel wordt het niet, Yordi en Elisa misschien nog wel. Dacht bij de start van het programma precies het tegenovergestelde. Het mannen koppel zeker wel, Ron en Tamara zou zomaar kunnen. Volgende week maar weer kijken 😎 #mafs — Bram de Jong (@bram_de_jong) April 3, 2018

Beeld: Still uit uitzending