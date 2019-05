Kijkers vol lof over Carice van Houten in laatste aflevering van ‘Game of Thrones’

De aflevering van Game of Thrones van afgelopen zondag was er eentje voor in de boeken. Een langverwachte, uitbundige strijd vond plaats en het bloed en vuur spatten van het scherm. Er was ook een prominente rol voor Carice van Houten weggelegd, die de aflevering pas gisteren zelf heeft gezien. Zij werd bedolven onder complimenten.

Pas op, spoilers.

Lady Melisandre

Hoewel Carice van Houten als Lady Melisandre lang niet in alle afleveringen van GoT te zien is geweest – tussen 2012 en 2019 in 29 van de 64 afleveringen –, speelde ze toch een cruciale rol als diender van the Lord of the Light. Lady Melisandre, aka the Red Woman, bleek een vurige helderziende met een voorspellende gave. Maar, het moet gezegd worden, goed of kwaadschiks, Lady Melisandre was genadeloos. Een rol die Carice al die jaren ijzersterk heeft neergezet en waar ze – vermoedelijk – na de aflevering van afgelopen zondag afscheid van heeft genomen.

Via Instagram zwaait Carice af en reageren bijna dubbel zoveel mensen als normaal op haar post. Meer dan 300.000 likes en 9.000 comments die variëren van een simpele ‘thank you’ tot ‘We will never forget you Lady Melisandre. The night is dark and full of terrors.’

Een dag later vervolgt Carice haar afscheid door te laten weten dat ze de beruchte aflevering nu zelf ook eindelijk heeft bekeken. En wat blijkt? Ook Carice is geëmotioneerd bij het zien van haar laatste beelden als Lady Melisandre. Ze schrijft: ‘I have finally seen ep 3 @gameofthrones ..now I’m all emotional.. What an insane honour it has been to be part of a show that has connected us all. Let’s stay that way.’

Bron: Instagram, beeld: Game of Thrones, IMDB