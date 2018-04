Kijkinspiratie: 7 Netflix-tips die je waarschijnlijk nog niet kent

Word je er ook moe van als iemand je voor de 300ste keer Casa de Papel aanbeveelt? Wij doken de krochten van Netflix in en hebben zeven titels voor je opgevist die je nog niet kent, maar wel het kijken waard zijn.

Als je op zoek bent naar iets spannends, maar aparts:

Utopia (serie)

Nee, niet de realityshow. Een groepje nerds stuit op een mysterieuze comic en belandt hiermee op de dodenlijst van een genadeloze organisatie. Utopia is spannend, raar en ziet eruit alsof je net een paar magic mushrooms naar binnen hebt geschoven. Aanradertje!

Als je op zoek bent naar iets dramatisch:

Be here now (documentaire)

Andy Whitfield is bekend van zijn rol als Spartacus. In 2010 wordt er kanker bij hem geconstateerd. Met de verwachting dat hij het zal overleven, besluiten Andy en zijn vrouw zijn behandeling te filmen. Wat geen van beide op dat moment weet is dat Andy zijn ziekte niet zal overleven. Het resultaat is een indrukwekkende, maar dramatische documentaire.

Als je op zoek bent naar iets met een simpele opzet:

Kring (Circle) (film)

Een groep mensen staat aan de poorten van het hiernamaals. Eén van hen mag blijven leven. Wie dat is, dat moeten ze zelf bepalen. De groep moet om de paar minuten beslissen wie de volgende is die afvalt en dus het loodje legt. Een lekkere budgetthriller die onverwacht uit de hoek komt. Een meesterwerk is het niet, een retevermakelijke film wel.

Als je op zoek bent naar iets waarin mannen elkaar vakkundig aftuigen:

Als je op zoek bent naar iets wat veel filmfreak wel kennen, maar jij niet:



Oldboy (film)

Koreanen kunnen verdienstelijke films in elkaar knutselen. Oldboy is hier het schoolvoorbeeld van. Het verhaal is raar, de thematiek ambitieus, de vechtscènes meesterlijk en de plottwist aan het einde volkomen krankzinnig. Op een fantastische manier.

Als je op zoek bent naar iets grappigs, maar pakkends:

Neal Brennan (stand-up)

Three Mics, van de droogkomische Neal Brennan is een openbaring. Weinig comedyshows zijn zo eerlijk en hilarisch tegelijk. Drie microfoons liggen ten grondslag aan de show. Eentje voor moppen, eentje voor serieuze zaken en eentje voor stand-up. Door de afwisseling verveelt Brennans show geen moment.

Als je op zoek bent naar iets waarbij je je hersenen uit kan zetten:

Property Brothers (realityserie)

Property Brothers is het reality-equivalent van een McKroket. Compleet nutteloos, vreselijk slecht voor je, maar soms heel lekker. De gebroeders Scott vinden vervallen hutjes voor wanhopige stelletjes, kopen ze (de hutjes, niet de stelletjes) en gaan ermee aan de slag. Het is gescript tot en met, soms tenenkrommend slecht, onbedoeld hilarisch en perfect voor een brakke zondag.

Beeld Shutterstock